Буча - у «зеленому» списку відібраних проєктів щодо добудови корпусу школи №1

Про це повідомив керівник проєкту Програми розвитку ООН Ігор Кістеньов-Кавказький під час зустрічі із Бучанським міським головою Анатолієм Федоруком.

- Цей об'єкт для нашої громади є №1, адже європейські гроші дозволяють звести корпус першої школи уже в цьому році, - наголосив під час зустрічі Анатолій Федорук. - Розвиток мережі освітніх закладів залишається незмінним пріоритетом у роботі влади, бо від цього залежить комфорт проживання у нашому місті.

13 березня у місті з робочим візитом побували експерти групи технічної підтримки ПРООН, які під час зустрічі з Бучанським міським головою Анатолієм Федоруком довели основні вимоги Європейського інвестиційного банку при реалізації проєктів та окреслили завдання, над якими працюватиме робоча група у процесі його реалізації.Керівник проєкту Програми розвитку ООН Ігор Кістеньов-Кавказький зазначив, що відповідно до Програми відновлення та розбудови миру, фахівці надаватимуть підтримку на всіх етапах його реалізації у Бучанській громаді.Учасники також обговорили стан готовності проєктно-кошторисної документації та експертних висновків і домовилися про наступну зустріч, що відбудеться на початку квітня.