» » » Руслана зняла кліп на башті вітряка: 120 метрів над землею
  • Сьогодні, 09:25
  • 80
  • 0
+aA | -Aa 

Руслана зняла кліп на башті вітряка: 120 метрів над землею

Музична відеоробота співачки Руслани “Ми Вітер” - без перебільшення унікальна відеоробота, знята на 3,5 МВт-ному вітряку на Херсонщині на Новотроїцькій ВЕС компанії “Віндкрафт Україна” та зроблена на зрізі поп-музики та соціальної футуристики. Руслана танцювала та створювала динамічний перфоменс на башті вітрогенератора на висоті 120 метрів над рівнем моря на сході сонця.

Оригінальна пластика співачки та неймовірні краєвиди, перемішані з доданою реальністю навіть при перегляді викликають легке головокружіння та запаморочення.

1 0

відеосюжет
Напечатать
 Інші новини по темі:
Податкова: Хто має сплачувати податок на житлову нерухомість!

Податкова: Хто має сплачувати податок на житлову нерухомість!

Повідомлення!
В Евросоюзе запретят пластиковую посуду

В Евросоюзе запретят пластиковую посуду

Суспільство
Нетта Барзілай, переможниця "Євробачення-2018" - зняла кліп у Бучі

Нетта Барзілай, переможниця "Євробачення-2018" - зняла кліп у Бучі

Буча та регіон
Кліп бучанського гурту "АПОКРИФ" на вірш Шевченка "Якби зустрілися ми знову"

Кліп бучанського гурту "АПОКРИФ" на вірш Шевченка "Якби зустрілися ми знову"

Молодіжне слово
Видано брошуру про права та пільги учасників АТО і членів їхніх сімей

Видано брошуру про права та пільги учасників АТО і членів їхніх сімей

Суспільство
ПАТ "Київоблгаз" повідомляє про зміну норм споживання природного газу

ПАТ "Київоблгаз" повідомляє про зміну норм споживання природного газу

Суспільство
У Бучанському парку відкриють мотузяний парк

У Бучанському парку відкриють мотузяний парк

Бучанські новини
Місто Тячів прикрасили ефектні квітники «Арабеска»

Місто Тячів прикрасили ефектні квітники «Арабеска»

Бучанські новини
15-16 вересня, м. Ірпінь: Святкуємо День міста разом!

15-16 вересня, м. Ірпінь: Святкуємо День міста разом!

Ірпінський вісник
Мінімальні норми забезпечення соціальним житлом

Мінімальні норми забезпечення соціальним житлом

статті
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.