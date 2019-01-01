Руслана зняла кліп на башті вітряка: 120 метрів над землею

Музична відеоробота співачки Руслани “Ми Вітер” - без перебільшення унікальна відеоробота, знята на 3,5 МВт-ному вітряку на Херсонщині на Новотроїцькій ВЕС компанії “Віндкрафт Україна” та зроблена на зрізі поп-музики та соціальної футуристики. Руслана танцювала та створювала динамічний перфоменс на башті вітрогенератора на висоті 120 метрів над рівнем моря на сході сонця.
Оригінальна пластика співачки та неймовірні краєвиди, перемішані з доданою реальністю навіть при перегляді викликають легке головокружіння та запаморочення.
Оригінальна пластика співачки та неймовірні краєвиди, перемішані з доданою реальністю навіть при перегляді викликають легке головокружіння та запаморочення.