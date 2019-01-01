Раптово померла юна бучанка поетеса Інелла Огнєва

Трагедія з дівчиною, якій був лише 21 рік, трапилася 12 березня. Її пам'яті присвятили вірші і безліч теплих слів.

Зупинилося сердце юної української поетеси Інелла Огнєва, яка страждала невиліковною хворобою.Організм Інеллі перестав самостійно засвоювати поживні речовини, через що дівчина стрімко втрачала вагу. Її внутрішні органи були виснажені. Останнім часом поетеса важила лише 25 кг.Гроші на її лікування збирали всією областю, проте лікарі не змогли подолати хворобу.Останні дні вона була вдома, жила звичайним життям..