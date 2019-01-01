» » Раптово померла юна бучанка поетеса Інелла Огнєва
  • Сьогодні, 09:15
  • 138
  • 0
+aA | -Aa 

Раптово померла юна бучанка поетеса Інелла Огнєва

Раптово померла юна бучанка поетеса Інелла Огнєва

Трагедія з дівчиною, якій був лише 21 рік, трапилася 12 березня. Її пам'яті присвятили вірші і безліч теплих слів.


Зупинилося сердце юної української поетеси Інелла Огнєва, яка страждала невиліковною хворобою.

Організм Інеллі перестав самостійно засвоювати поживні речовини, через що дівчина стрімко втрачала вагу. Ї
ї внутрішні органи були виснажені. Останнім часом поетеса важила лише 25 кг.

Гроші на її лікування збирали всією областю, проте лікарі не змогли подолати хворобу.

Останні дні вона була вдома, жила звичайним життям..

Співчуваємо. Памятаємо



2 0

поезія
Напечатать
 Інші новини по темі:
Бучанська ЗОШ№1 відзначила свій 90–річний ювілей

Бучанська ЗОШ№1 відзначила свій 90–річний ювілей

Буча та регіон
Новий рік та колядки - вдома. А сьогодні - на війну

Новий рік та колядки - вдома. А сьогодні - на війну

Бучанські новини
Вітаємо бучанських школярів - переможців Обласної виставки-конкурсу дитячого малюнка «Право очима дитини»

Вітаємо бучанських школярів - переможців Обласної виставки-конкурсу дитячого малюнка «Право очима дитини»

відділ освіти
Дівчинка і війна

Дівчинка і війна

Молодіжне слово
Рак не вирок: Головне – вчасна діагностика

Рак не вирок: Головне – вчасна діагностика

статті
«В гостях у мультяшних героїв»

«В гостях у мультяшних героїв»

Бучанські новини
Запрошуємо на творчий вечір

Запрошуємо на творчий вечір

Уваровський дім
«Сонячний день» із Херсона

«Сонячний день» із Херсона

Уваровський дім
"Сама собі роблю погоду"

"Сама собі роблю погоду"

Уваровський дім
Шануймо рідну мову

Шануймо рідну мову

Бучанські новини
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.