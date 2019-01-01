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Між Бучею та Ірпенем виявлено півтораметрову авіабомбу

12 березня о 16:00 на пункт зв’язку 36-Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь надійшло повідомлення про про те, що в м. Буча в р-ні мототраси СТК СОНА знайдено вибухонебезпечний предмет.


Виїздом на місце події була проведена ідентифікація. На місце відразу було направлено піротехнічний підрозділ мобільного рятувального центру ДСНС України та сповіщено Ірпінський відділ поліції щодо виділення співробітників для охорони місця події.

Прибувши за вказаною адресою, піротехніки ідентифікували небезпечну знахідку, як авіаційний снаряд калібром 125 мм часів Другої світової війни. Знахідку рятувальниками вилучено та знешкоджено шляхом підриву у завчасно визначеному полігоні для знищення вибухонебезпечних предметів.

Рятувальники наголошують, що при знаходженні вибухонебезпечних або схожих на них предметів не можна їх навіть торкатися, а тим більше намагатися перенести. Про можливу небезпеку треба повідомити оточуючих та негайно поінформувати оперативні служби за телефонними номерами «101» та «102».

Пам’ятайте, роботи зі знешкодження боєприпасів можуть проводити лише відповідні фахівці – піротехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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Ірпінський МВ ГУ ДСНС 
 Ірпінь Буча
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