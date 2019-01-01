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Кабінет міністрів запровадив карантин по всій країні до 3 квітня.

Таке рішення уряд ухвалив на засіданні в середу.

У повідомленні на сайті Кабміну йдеться про те, що уряд затвердив "заходи" через загрозу епідемії коронавірусу.



Кабінет міністрів запровадив карантин по всій країні до 3 квітня.Зокрема, міністри вирішили виділити 100 млн гривень на закупівлю засобів індивідуального захисту для потреб міністерств, відомств та служб, а також для поповнення держрезерву.

До першого червня Кабмін постановив заборонити експорт товарів протиепідеміологічного призначення.

Також уряд запропонував ввести обмеження на проведення масових заходів, у яких запланована участь 200 та більше осіб.

Водночас, згідно з повідомленням, обмеження не буде стосуватися заходів державної необхідності.

"Проведення спортивних заходів можливе з дозволу міжнародних організацій, без глядачів. Також заплановано введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні", - йдеться в повідомленні.

Крім того, уряд вирішив закупити інфрачервоне обладнання для проведення скринінгу на відстані в Міжнародному аеропорті Бориспіль.

Своєю чергою, депутат від фракції Європейська солідарність Вікторія Сюмар, яка присутня на засіданні уряду, написала в своєму Facebook, що уряд вирішив припинити авіасполучення з деякими країнами.

За її даними, закриють також більшу частину прикордонних пунктів пропуску - з 219 залишиться 49.
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