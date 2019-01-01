Кабінет міністрів запровадив карантин по всій країні до 3 квітня.

Таке рішення уряд ухвалив на засіданні в середу.



У повідомленні на сайті Кабміну йдеться про те, що уряд затвердив "заходи" через загрозу епідемії коронавірусу.

Зокрема, міністри вирішили виділити 100 млн гривень на закупівлю засобів індивідуального захисту для потреб міністерств, відомств та служб, а також для поповнення держрезерву.До першого червня Кабмін постановив заборонити експорт товарів протиепідеміологічного призначення.Також уряд запропонував ввести обмеження на проведення масових заходів, у яких запланована участь 200 та більше осіб.Водночас, згідно з повідомленням, обмеження не буде стосуватися заходів державної необхідності."Проведення спортивних заходів можливе з дозволу міжнародних організацій, без глядачів. Також заплановано введення карантину в навчальних закладах строком на три тижні", - йдеться в повідомленні.Крім того, уряд вирішив закупити інфрачервоне обладнання для проведення скринінгу на відстані в Міжнародному аеропорті Бориспіль.Своєю чергою, депутат від фракції Європейська солідарність Вікторія Сюмар, яка присутня на засіданні уряду, написала в своєму Facebook, що уряд вирішив припинити авіасполучення з деякими країнами.За її даними, закриють також більшу частину прикордонних пунктів пропуску - з 219 залишиться 49.