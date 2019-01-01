У Бучі скасовуються масові заходи

Бучанський міськи голова Анатолій Федорук на своїй сторінці в соцмережі зазначив наступне:

Шановні мешканці міста Буча, всієї Бучанської об‘єднаної територіальної громади та наші сусіди!



У столиці України від завтра вводять превентивні заходи щодо нерозповсюдження коронавірусу. Попередньо з 12 березня і до кінця місяця у Києві буде тимчасово обмежений освітній процес в закладах загальної та вищої освіти, дитячих садочках, мистецьких та спортивних школах. Отже і бучанські діти, які навчаються у столиці, залишатимуться вдома.



Влада Бучі вважає такі обмеження своєчасними та необхідними, оскільки здоров‘я та життя кожної людини важливіше за наше право на освіту та розваги. Тому я як міський голова разом з медиками Бучі рекомендую всім скасувати проведення масових заходів, концертів, конференцій та інших зустрічей, поки в світі не спаде пандемія.



Ми поки не призупиняємо освітній процес у Бучі, але дуже прошу батьків та вчителів відповідально ставитися до кожного випадку ГРВІ та з першими ж симптомами будь-якого захворювання звертатися до сімейного лікаря. Важливо не лише убезпечити себе, а й кожному з нас подбати про інших.



Хочу запевнити, що лікарі Бучі провели спеціальні навчання, і готові діяти за будь-якого повороту подій. Але головне не піддаватися паніці, а разом подбати про наше колективне здоров’я, сприйнявши ці розумні обмеження, які, сподіваюся, вбережуть від небезпечного вірусу нашу громаду.



Ви всі добре знаєте, як не заразитися грипом: треба добре мити руки з милом, не відвідувати без потреби громадські місця, дотримуватися інших правил особистої гігієни. Дотримуйтеся цих правил особливо ретельно нині! І будьте здорові