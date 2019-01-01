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  • Учора, 12:37
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Юридичний відділ: Бучанська громада додатково отримає близько 2 мільйонів

За позовом Бучанської міської ради Київським окружним адміністративним судом визнано протиправною бездіяльність Головного управління ДПС у Київській області, в частині здійснення контролю за повнотою та своєчасністю сплати податків і зборів, проведення документальної перевірки щодо ТОВ "Метаком-Буча" за договором оренди землі та зобов’язано проведення перевірки щодо повноти та своєчасності сплати орендної плати за землю вказаним суб’єктом господарювання.

Суд погодився з доводами Бучанської міської ради, що через заниження ставок орендної плати при поданні податкових декларацій ТОВ «Метаком-Буча», бюджет міста недоотримав близько 2 млн. грн., а органи ДПС, достеменно знаючи про дані обставини, допустили бездіяльність і не дорахували податкові зобов’язання до місцевого бюджету на вказану суму.


Дуже незвичною була позиція в суді представників Головного управління ДПС у Київській області, які вперто намагались довести, що суб’єкт господарювання не повинен додатково сплачувати жодних сум до місцевого бюджету.

В подальшому, контролюватимемо хід виконання рішення суду та стягнення коштів до місцевого бюджету.




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Юридичний відділ Бучанської міської ради 
 Буча Юридичний відділ
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Коментарів: 1
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mi4mon

OFFline

  • mi4mon (12)
  • Місцевий
  • Учора, 15:16

"Дуже незвичною була позиція в суді представників Головного управління ДПС у Київській області" joy податкова свою мзда взяла та сказала, що б більше не про що не піклувались, "все включено в тариф", а тут нєжданчік - суд


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