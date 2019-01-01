Юридичний відділ: Бучанська громада додатково отримає близько 2 мільйонів

Суд погодився з доводами Бучанської міської ради, що через заниження ставок орендної плати при поданні податкових декларацій ТОВ «Метаком-Буча», бюджет міста недоотримав близько 2 млн. грн., а органи ДПС, достеменно знаючи про дані обставини, допустили бездіяльність і не дорахували податкові зобов’язання до місцевого бюджету на вказану суму.

Дуже незвичною була позиція в суді представників Головного управління ДПС у Київській області, які вперто намагались довести, що суб’єкт господарювання не повинен додатково сплачувати жодних сум до місцевого бюджету.В подальшому, контролюватимемо хід виконання рішення суду та стягнення коштів до місцевого бюджету.