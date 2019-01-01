Київську електричку планують зупиняти в Ірпені та Вишгороді

Київська електричка матиме шість додаткових станцій. Будівництво закладене у проєкті генерального плану Києва задля покращення ситуації із запізненнями міської електрички.
Що планують?
Планується:
Звільнення внутрішньоміського залізничного вузла від вантажних потоків та використання його в якості швидкісного рейкового пасажирського транспорту в єдиній системі з метрополітеном та швидкісним трамваєм.
Збільшення частоти руху поїздів в години «пік» та протягом доби з 18-20 хв до 3-5 хв зробить цей вид громадського транспорту другим за пасажиропотоком після метрополітену.
Київська міська електричка має бути включена у внутрішньоміську мережу залізниці зв’язків з містами приміської зони (Вишгород, Бровари, Бориспіль, Українка, Васильків, Ірпінь).
Плюс новий вокзал
На етап у 20 років, планується будівництво лівобережного пасажирського вокзального комплексу на станції Дарниця.
Раніше повідомлялося, що Укрзалізниця за підтримки влади Києва готова повернути на свій баланс міську електричку та інтегрувати її в проєкт Kyiv City Express.
Рух міської електрички в Києві було відкрито в серпні 2009 року, з жовтня 2011-го запущено рух кільцевим маршрутом протяжністю 50,8 км. Щодня електричка перевозить близько 50,5 тис. пасажирів.