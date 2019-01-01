Київську електричку планують зупиняти в Ірпені та Вишгороді

Київська електричка матиме шість додаткових станцій. Будівництво закладене у проєкті генерального плану Києва задля покращення ситуації із запізненнями міської електрички.

Що планують?

Плюс новий вокзал

Звільнення внутрішньоміського залізничного вузла від вантажних потоків та використання його в якості швидкісного рейкового пасажирського транспорту в єдиній системі з метрополітеном та швидкісним трамваєм.Збільшення частоти руху поїздів в години «пік» та протягом доби з 18-20 хв до 3-5 хв зробить цей вид громадського транспорту другим за пасажиропотоком після метрополітену.Київська міська електричка має бути включена у внутрішньоміську мережу залізниці зв’язків з містами приміської зониНа етап у 20 років, планується будівництво лівобережного пасажирського вокзального комплексу на станції Дарниця.Раніше повідомлялося, що Укрзалізниця за підтримки влади Києва готова повернути на свій баланс міську електричку та інтегрувати її в проєкт Kyiv City Express.