У Бучі вітали жінок зі святом

Ви - загадка цього світу!
Немає у світі людини, яка б не вклонялася простоті і величі, доброті і всепрощенню жінки! Її любов’ю викоханий цей світ, її відданістю бережений рід, родина, сім’я. Її не можна не любити, нею не можна не захоплюватись!
Саме таким був лейтмотив свята весни і жінки, що зібрав у центральному будинку культури представниць прекрасної половини людства з усіх населених пунктів Бучанської ОТГ.
З найщирішими вітаннями до матерів, бабусь, дружин, сестер, доньок, колег, звернувся Бучанський міський голова Анатолій Федорук :
- Жінка - це життя, душа і любов. Спасибі, що завжди поруч з нами! Нехай весняне тепло оселиться у ваших будинках і душах, краса природи надихає, а початок весни символізує початок чогось дуже бажаного і прекрасного у вашому житті! Зі святом!.
Після теплих слів привітань відбулася церемонія нагородження кращих жінок громади за сумлінну працю, високий професіоналізм та активну участь у громадському житті міста.
Подяки Київської обласної ради, дипломи та грамоти Бучанського міського голови і весняні квіти наповнили залу святковими кольорами.
Жіночі весни, зібрані в літа, наповнилися радістю і смутком!
На кожному святі у нашій громаді лежить відбиток війни, тож відзначення свята весни і жінок у Бучі не пройшло без привітань мам, дружин та дітей, чиї чоловіки, сини та батьки не принесуть квіти і подарунки…
Уся Бучанська об’єднана громада має пам’ятати про родини загиблих учасників АТО не тільки в ці святкові дні, а й тоді, коли, здається, що для цього немає особливого приводу. Їх у нас 32.
- Прийміть щирі слова вдячності кожній вашій родині. Дякую вашу активну участь у заходах, які проходять у нашій громаді, тому це надважливо - жити далі, виховуючи дітей і зміцнюючи нашу країну, - зазначив, вітаючи мам та дружин Анатолій Федорук.
Від імені всіх чоловіків нашої громади він висловив слова вдячності та побажав миру, злагоди, благополуччя, достатку. Зал аплодував стоячи, коли мами та дружини наших загиблих Героїв отримували весняні квіти й допомогу за міською програмою “З турботою про кожного”.
Важливо, щоб у ці дні всі ці наші чудові жінки відчували підтримку не лише влади, але й друзів, сусідів, знайомих і незнайомих людей, аби знали, що вони не одні у своєму горі...
Напередодні Міжнародного жіночого дня по всій країні проходять урочистості.
У Бучанському будинку культури також провели святковий концерт. Побували на ньому і наші журналісти ІА ПОГЛЯД.