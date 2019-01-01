У Бучі вітали жінок зі святом

Ви - загадка цього світу!

- Жінка - це життя, душа і любов. Спасибі, що завжди поруч з нами! Нехай весняне тепло оселиться у ваших будинках і душах, краса природи надихає, а початок весни символізує початок чогось дуже бажаного і прекрасного у вашому житті! Зі святом!.

Жіночі весни, зібрані в літа, наповнилися радістю і смутком!

- Прийміть щирі слова вдячності кожній вашій родині. Дякую вашу активну участь у заходах, які проходять у нашій громаді, тому це надважливо - жити далі, виховуючи дітей і зміцнюючи нашу країну, - зазначив, вітаючи мам та дружин Анатолій Федорук.

Напередодні Міжнародного жіночого дня по всій країні проходять урочистості.

Саме таким був лейтмотив свята весни і жінки, що зібрав у центральному будинку культури представниць прекрасної половини людства з усіх населених пунктів Бучанської ОТГ.З найщирішими вітаннями до матерів, бабусь, дружин, сестер, доньок, колег, звернувся Бучанський міський голова Анатолій Федорук :Після теплих слів привітань відбулася церемонія нагородження кращих жінок громади за сумлінну працю, високий професіоналізм та активну участь у громадському житті міста.Подяки Київської обласної ради, дипломи та грамоти Бучанського міського голови і весняні квіти наповнили залу святковими кольорами.Уся Бучанська об’єднана громада має пам’ятати про родини загиблих учасників АТО не тільки в ці святкові дні, а й тоді, коли, здається, що для цього немає особливого приводу. Їх у нас 32.Від імені всіх чоловіків нашої громади він висловив слова вдячності та побажав миру, злагоди, благополуччя, достатку. Зал аплодував стоячи, коли мами та дружини наших загиблих Героїв отримували весняні квіти й допомогу за міською програмою “З турботою про кожного”.Важливо, щоб у ці дні всі ці наші чудові жінки відчували підтримку не лише влади, але й друзів, сусідів, знайомих і незнайомих людей, аби знали, що вони не одні у своєму горі...У Бучанському будинку культури також провели святковий концерт. Побували на ньому і наші журналісти ІА ПОГЛЯД.