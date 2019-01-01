Вогнеборці ліквідували загорання авто в Ірпені

6 березня о 18:33 до оперативно-диспетчерської служби 36 Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь надійшло повідомлення про загорання легкового автомобіля «ВАЗ 2106» на відкритій території за адресою: м. Ірпінь, вул. Озерна, 18.
На місце події негайно було направлено два відділення 36-ДПРЧ міста Ірпінь на пожежних спеціальних автомобілях (1 АЦ-60 (530905) 515 м та 1 АЦ-40 (65053) 261). По прибуттю рятувальників встановлено, що вогнем охоплено моторний відсік транспортного засобу.
Завдяки оперативним та злагодженим діям рятувальників за лічені хвилини пожежу вдалося локалізувати за допомогою подачі піни через генератор піни ГПС-600 та повністю ліквідувати о 18:50. На місці виклику працювало 7 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки. Вогнем пошкоджено моторний відсік транспортного засобу. Ймовірна причина пожежі наразі встановлюється.