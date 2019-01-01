5 березня в Ірпені пожежники врятували чоловіка

Врятоване життя-найбільша винагорода для рятувальників

5 березня о 06:09 до оперативно-диспетчерської служби м. Ірпінь надійшло повідомлення про заблокованого у власній квартирі хворого чоловіка, за адресою: м. Ірпінь, вул. Северинівська, б.

До місця виклику було направлено відділення 36 Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь. По прибуттю на місце події рятувальники за допомогою бензорізу відкрили вхідні двері квартири для чергового наряду поліції та Бучанської швидкої медичної допомоги. В квартирі на підлозі біля ліжка було знайдено чоловіка Кожем’яку Анатолія Борисовича без свідомості.Завдяки оперативним діям рятувальників було попереджено трагедію. Наразі чоловіка передано медикам.