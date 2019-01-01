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Нова школа в Бучі (фотофакт з висоти)

Нова школа по вулиці Вишнева завершує будівництво.



Все менше ця територія нагадує будмайданчик: облаштування території майже завершено, днями встановили лавочки, бригада до кінця тижня приступить до монтажу ігрових майданчиків.

Встановлено перила, завершується комплекс робіт у спортзалі.
Замовлено меблі для класів: навчальні кімнати готові до встановлення парт.
Тривають роботи з підготовки ліфтового приміщення.

Також голова міста Анатолій Федорук зазначив на своїй сторінці фейсбук:
Завершуються обов’язкові загальнобудівельні роботи на об‘єкті ЗОШ-9(гімназія) по вулиці Вишнева в нашому місті.
Але ж ми прагнемо,щоб новозбудована школа мала сучасне оформлення класних кімнат,коридорів,спортивної і актової зали,тож нам потрібна ваша порада щодо оформлення цього простору!
Прошу відгукнутися дизайнерів які мають досвід виконання таких робіт,а також буду вдячним за змістовні поради аналогів з інших освітніх закладів.(Можна інформацію надсилати мені в месенджер).













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Прес-служба Бучанської міської ради 
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