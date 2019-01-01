Нова школа в Бучі (фотофакт з висоти)

Нова школа по вулиці Вишнева завершує будівництво.

Завершуються обов’язкові загальнобудівельні роботи на об‘єкті ЗОШ-9(гімназія) по вулиці Вишнева в нашому місті.

Але ж ми прагнемо,щоб новозбудована школа мала сучасне оформлення класних кімнат,коридорів,спортивної і актової зали,тож нам потрібна ваша порада щодо оформлення цього простору!

Прошу відгукнутися дизайнерів які мають досвід виконання таких робіт,а також буду вдячним за змістовні поради аналогів з інших освітніх закладів.(Можна інформацію надсилати мені в месенджер).

Все менше ця територія нагадує будмайданчик: облаштування території майже завершено, днями встановили лавочки, бригада до кінця тижня приступить до монтажу ігрових майданчиків.Встановлено перила, завершується комплекс робіт у спортзалі.Замовлено меблі для класів: навчальні кімнати готові до встановлення парт.Тривають роботи з підготовки ліфтового приміщення.