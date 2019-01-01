Бучанські діти переможці у Всеукраїнському конкурс 'Чубинський Фест'

У Києві у "Будинку Актора" відбувся V Всеукраїнський фестиваль-конкурс "Чубинський Фест".

Бучанці перемогли у фестивалі:І категорія: Ковальчук Каталіна (викладач Буряк І. А.) - І місцеІІ категорія: Зіньковський Данило (викладач - Мартинюк Т. О.) - І місцеШокало Анастасія (викладач Далюк Л. П.) - І місцеІІІ категорія: Цимбалістий Денис (викладач Далюк Л. П.) - І місце.ІІ категорія: Дудник Карина (викладач Ветраченко Т. О.) - І місце.ІІ категорія: Харьков О. та Лазарев О. (викладач Мартинюк Т. О.) - І місце.