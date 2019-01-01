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  • Учора, 06:02
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Бучанські діти переможці у Всеукраїнському конкурс 'Чубинський Фест'

У Києві у "Будинку Актора" відбувся V Всеукраїнський фестиваль-конкурс "Чубинський Фест".



Бучанці перемогли у фестивалі:

Номінація фортепіано:
І категорія: Ковальчук Каталіна (викладач Буряк І. А.) - І місце
ІІ категорія: Зіньковський Данило (викладач - Мартинюк Т. О.) - І місце
Шокало Анастасія (викладач Далюк Л. П.) - І місце
ІІІ категорія: Цимбалістий Денис (викладач Далюк Л. П.) - І місце.

Номінація естрадне фортепіано:
ІІ категорія: Дудник Карина (викладач Ветраченко Т. О.) - І місце.

Номінація ансамбль:
ІІ категорія: Харьков О. та Лазарев О. (викладач Мартинюк Т. О.) - І місце.

Вітаємо учнів з гарними результатами!
Дякуємо педагогам за роботу з обдарованими дітьми!



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