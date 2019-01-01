Податкова запрошує громадян для звірки даних щодо житлової та нежитлової нерухомості

Головне управління ДПС у Київській області у зв’язку з наближенням термінів надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату сум податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, інформує, що платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:
- об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;
- загальної площі об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;
- права на користування пільгою із сплати податку;
- розміру ставки податку;
- нарахованої суми податку.
Запрошуємо платників податків до органів податкової служби Київщини для проведення звірки даних щодо наявних об’єктів житлової та нежитлової нерухомості.
- об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;
- загальної площі об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;
- права на користування пільгою із сплати податку;
- розміру ставки податку;
- нарахованої суми податку.
Запрошуємо платників податків до органів податкової служби Київщини для проведення звірки даних щодо наявних об’єктів житлової та нежитлової нерухомості.