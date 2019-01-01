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  • Учора, 15:45
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Податкова запрошує громадян для звірки даних щодо житлової та нежитлової нерухомості

Головне управління ДПС у Київській області у зв’язку з наближенням термінів надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату сум податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, інформує, що платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:


- об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;
- загальної площі об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;
- права на користування пільгою із сплати податку;
- розміру ставки податку;
- нарахованої суми податку.
Запрошуємо платників податків до органів податкової служби Київщини для проведення звірки даних щодо наявних об’єктів житлової та нежитлової нерухомості.
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ГУ ДПС у Київській області 
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