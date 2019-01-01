Податкова запрошує громадян для звірки даних щодо житлової та нежитлової нерухомості

- об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;- загальної площі об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;- права на користування пільгою із сплати податку;- розміру ставки податку;- нарахованої суми податку.Запрошуємо платників податків до органів податкової служби Київщини для проведення звірки даних щодо наявних об’єктів житлової та нежитлової нерухомості.