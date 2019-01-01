Як безробітному отримати безповоротну допомогу на власний бізнес від держави

Зареєстровані безробітні, які мають бажання започаткувати власний бізнес та мають хист до підприємницької діяльності, а також чітку бізнес ідею, можуть долучитися до програми розвитку підприємництва серед безробітних.

Законодавством не передбачено повернення коштів, виплачених безробітному одноразово для організації підприємницької діяльності.

Державна служба зайнятості надала відповіді на популярні запитання щодо роботи державної програми по одноразовій виплаті допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності.Долучитися до програми можуть зареєстровані у державній службі зайнятості безробітні, які відповідають таким критеріям:- досягли 18 років;- не уклали новий трудовий договір як за сприяння служби зайнятості, так і самостійно протягом одного місяця після реєстрації безробітним;- спільно з кар'єрним радником склали план дій для започаткування власного бізнесу.- безробітним, які протягом останніх 24 місяців працювали як ФОП, незважаючи на те, що підприємницька діяльність була припинена і знята з реєстрації.- особам, які вже отримували фінансову підтримку від служби зайнятості на відкриття власної справи, але не здійснювали підприємницьку діяльність або припинили її упродовж двох років, починаючи з дня державної реєстрації.- наявність бажання і розуміння, який бізнес особа хоче започаткувати;- складання з кар'єрним радником індивідуального плану працевлаштування з переліком дій, які кожен має вчинити для досягнення бажаної мети - започаткування власної справи;- проходження поглибленого профілювання та необхідних тестів на виявлення схильностей та здібностей до ведення підприємницької діяльності;- проходження безкоштовного професійного навчання “Генеруй бізнес ідею. Розпочни власний бізнес”, яка проводиться за методологією Міжнародної організації праці;- написання та захист бізнес-плану;- державна реєстрація як суб'єкта підприємницької діяльності;- отримання коштів на старт бізнесу.Розмір одноразової виплати допомоги по безробіттю на започаткування підприємницької діяльності розраховується індивідуально за визначеним порядком.Максимальний розмір такої фінансової підтримки(за умови призначення допомоги у максимальному розмірі). Середній же розмір одноразової допомоги по Україні в цьому році становить 46 тисяч гривень.Активна програма сприяння зайнятості для організації безробітними підприємницької діяльності реалізується на постійній основі.У проекті бюджету Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на 2020 рік на цю активну програму підтримки безробітних передбачені видатки в розмірі 386 млн гривень проти 82,2 млн у минулому році (зростання в 4,7 разів).