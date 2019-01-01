Багатодітним матерям із Бучі присвоєно почесні звання

Указом Президента України почесне звання "Мати-Героїня" присвоєно бучанкам Олені Олександрівні Павловській і Оксані Анатоліївні Кручко.Бучанський міський голова Анатолій Федорук під час проведення чергової сесії привітав Героїнь і висловив слова шани та гордості за жінок, які не лише виховують кожна по п'ять діток, а і діляться своїм добрим серцем із тими, хто цього потребує.Олена і Оксана працюють у Центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Бучанської міської ради.