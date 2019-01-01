ТОП 100: Бучанська Українська гімназія – у рейтингу кращих шкіл України

Журнал Фокус вчетверте представив рейтинг 100 кращих українських шкіл.

Як і в попередні роки, рейтинг Фокуса будується на підсумки Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Багато в чому результати ЗНО підтверджують недавнє дослідження якості освіти міжнародної програми PISA.Зауважимо, що із Київщини до цього списку потрапив ще один заклад із Славутича із 87 позицією.