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  • Учора, 17:38
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ТОП 100: Бучанська Українська гімназія – у рейтингу кращих шкіл України

Журнал Фокус вчетверте представив рейтинг 100 кращих українських шкіл.


Як і в попередні роки, рейтинг Фокуса будується на підсумки Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Багато в чому результати ЗНО підтверджують недавнє дослідження якості освіти міжнародної програми PISA.


На 66 місці – заклад освіти Бучанської ОТГ.

Зауважимо, що із Київщини до цього списку потрапив ще один заклад із Славутича із 87 позицією.

Вітаємо педагогічний та учнівський колектив на чолі з Ларисою Сторожик!
Пишаємося Вашими здобутками!
Дякуємо батькам за підтримку, допомогу !
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ЗОШ №4 гімназія
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