ТОП 100: Бучанська Українська гімназія – у рейтингу кращих шкіл України

Журнал Фокус вчетверте представив рейтинг 100 кращих українських шкіл.
Як і в попередні роки, рейтинг Фокуса будується на підсумки Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Багато в чому результати ЗНО підтверджують недавнє дослідження якості освіти міжнародної програми PISA.
На 66 місці – заклад освіти Бучанської ОТГ.
Зауважимо, що із Київщини до цього списку потрапив ще один заклад із Славутича із 87 позицією.
Вітаємо педагогічний та учнівський колектив на чолі з Ларисою Сторожик!
Пишаємося Вашими здобутками!
Дякуємо батькам за підтримку, допомогу !