Володимир Карплюк: 'Луценко алкоголик, а прокурор Дмитрунь - хабарник і корупціонер'. Відео

Володимир Карплюк, екс-мер міста Ірпінь, на своїй сторінці в фейсбук, проінформував населення про наступне:

Сьогодні прокурор-хабарник і корупціонер Юрій Дмитрунь заявив про те, що чергову справу проти Карплюка начебто відправили до суду. Я нагадаю вам, хто такий Юрій Дмитрунь. По-перше, це людина, на яку я заявив до Генеральної прокуратури та інших правоохоронних органів з приводу вимагання квартир, які я мав витребовувати з ірпінських забудовників на користь Дмитруня. По-друге, Дмитрунь є фактично одним із найбагатших прокурорів України. Його називають «квартирним прокурором» саме через те, що він має причетність до кожного будівництва в Києво-Святошинському районі.Крім того, я нагадаю вам про те, що це саме той прокурор, який не розкрив жодної резонансної кримінальної справи. Зокрема, з приводу падіння даху нового спорткомплексу у Вишневому, з приводу побиття активістів, з приводу несплати пайової участі у регіоні. Щодо останнього ми неодноразово зверталися до прокуратури і побачили, навпаки, лише прикривання людей, які не сплачують пайову участь.Юрій Дмитрунь відкрив проти мене кримінальне провадження саме після моїх публічних заяв щодо його незаконної корупційної діяльності. Сам він серед своїх підлеглих розповсюдив інформацію про те, що Генеральний прокурор начебто дав йому місяць на вручення підозри Карплюку. У результаті Дмитрунь «склепав» єдине, що зміг придумати це справа по парку «Центральний». Це саме та справа, з приводу якої колишній шеф Дмитруня Юрій Луценко, стоячи під знаком «Ірпінь» розповідав про те, що Карплюк вкрав парк «Центральний» і що за кошти, за які ми побудували парк начебто можна було побудувати два парки. З того часу пройшло багато часу. Жодного факту з того, про що говорив Луценко доведено не було, та й не може бути доведено, адже жодного подвійного фінансування не було! Тим не менше, справу на 250 тисяч гривень з приводу проектування парку вони передали до суду. Щоб ви розуміли, парк «Центральний», який знаходиться на території площею 7 га був спроектований за 250 тисяч гривень. Порівняйте це з будь-яким іншим населеним пунктом і ви побачите, що схожі об’єкти проектуються за декілька мільйонів гривень! Справа передана до суду без жодної доказової бази, без жодного законного підґрунтя! Я переконаний, суд обов’язково розбереться і поставить крапку у цій справі. Але найголовніше, після рішення суду ми обов’язково притягнемо до відповідальності Дмитруня і всіх його поплічників у цьому переслідуванні мене та моєї команди.