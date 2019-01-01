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  • Учора, 16:30
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Податкова: Спільна нарада щодо легалізації заробітної плати

Нещодавно начальник Ірпінського управління ГУ ДПС у Київській області Людмила Ступак взяла участь у спільному заході Бучанської міської ради.


Спільна нарада стала черговим заходом на виконання доручення Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука, щодо неприпустимості допуску до роботи працівників без оформлення трудових відносин. Перший заступник Бучанського міського голови Тарас Шаправський провів засідання наради з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення .
- У громаді триває боротьба з виплатою зарплат « у конвертах », на постійному контролі -оформлення найманих працівників відповідно до чинного законодавства, недопущення виплати зарплат у розмірі, меншому за встановлений рівень,- наголосив Тарас Олександрович .
Розглядалися питання про результати інспекційних відвідувань на території громади, виконання завдань Уряду щодо детінізації зайнятості у сфері торгівлі товарами та послугами.
Учасники наради виробили спільний алгоритм дії стосовно легалізації трудових відносин у 2020 році.
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Ірпінське управління ГУ ДПС у Київській області 
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