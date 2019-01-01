Податкова: Спільна нарада щодо легалізації заробітної плати

Нещодавно начальник Ірпінського управління ГУ ДПС у Київській області Людмила Ступак взяла участь у спільному заході Бучанської міської ради.

- У громаді триває боротьба з виплатою зарплат « у конвертах », на постійному контролі -оформлення найманих працівників відповідно до чинного законодавства, недопущення виплати зарплат у розмірі, меншому за встановлений рівень,- наголосив Тарас Олександрович .Розглядалися питання про результати інспекційних відвідувань на території громади, виконання завдань Уряду щодо детінізації зайнятості у сфері торгівлі товарами та послугами.Учасники наради виробили спільний алгоритм дії стосовно легалізації трудових відносин у 2020 році.