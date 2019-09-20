Укранський 'кешбек' запроцює з жовтня 2020 року

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що механізм “кешбеку” запроваджується для боротьби з «нефіскальними» чеками, ціллю його застосування є унеможливлення ситуації, коли окремі несумлінні суб’єкти господарювання надають споживачам нефіскальні чеки, які на вигляд схожі на фіскалізовані чеки.

Кешбек запрацює не раніше 1 жовтня 2020 року.

- придбавши товар на суму, яка перевищує 850 грн., покупець перевіряє чек на сайті ДПС;

- у разі не виявлення фіскального чеку на фіскальному сервері ДПС, покупець має право звернутися зі скаргою на несумлінного продавця, яка подається через електронний кабінет;

- у разі підтвердження податковим органом інформації про те, що чек не був фіскалізований, продавця штрафують, а покупцю повертається вартість покупки, при цьому придбаний товар залишається у покупця.

- щоб подати скаргу про недійсний фіскальний чек, заявник повинен ідентифікувати себе через електронний кабінет;.

- застосувати штраф лише по факту надходження скарги буде неможливо - податкові органи мають довести, що продавець дійсно допустив порушення, тобто, шляхом перевірки необхідно підтвердити відсутність або недостовірність такого розрахункового документа;

- податкова служба, у першу чергу, оцінюватиме достовірність документів, доданих до скарги, а не лише правомірність дій продавця стосовно покупця;

- оскаржувати чек можна за умови загальної покупки на суму понад 850 грн.;