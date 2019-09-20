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  • Учора, 17:21
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Укранський 'кешбек' запроцює з жовтня 2020 року

20 вересня 2019 року Верховна Рада ухвалила два законопроєкти, які спрямовані на детінізацію розрахунків у сфері торгівлі та послуг.

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що механізм “кешбеку” запроваджується для боротьби з «нефіскальними» чеками, ціллю його застосування є унеможливлення ситуації, коли окремі несумлінні суб’єкти господарювання надають споживачам нефіскальні чеки, які на вигляд схожі на фіскалізовані чеки.



Кешбек запрацює не раніше 1 жовтня 2020 року.


Законодавством передбачено наступну процедуру повернення коштів (“кешбеку”) споживачам:
- придбавши товар на суму, яка перевищує 850 грн., покупець перевіряє чек на сайті ДПС;
- у разі не виявлення фіскального чеку на фіскальному сервері ДПС, покупець має право звернутися зі скаргою на несумлінного продавця, яка подається через електронний кабінет;
- у разі підтвердження податковим органом інформації про те, що чек не був фіскалізований, продавця штрафують, а покупцю повертається вартість покупки, при цьому придбаний товар залишається у покупця.


Для уникнення спроб використання системи «кешбек» у нечесній конкурентній боротьбі, статтею 161 Закону України №128 від 20.09.2019 передбачена ідентифікація особи, яка подає скаргу на продавця.

Ось які запобіжники передбачає законодавство для унеможливлення застосування цього механізму несумлінними конкурентами:
- щоб подати скаргу про недійсний фіскальний чек, заявник повинен ідентифікувати себе через електронний кабінет;.
- застосувати штраф лише по факту надходження скарги буде неможливо - податкові органи мають довести, що продавець дійсно допустив порушення, тобто, шляхом перевірки необхідно підтвердити відсутність або недостовірність такого розрахункового документа;
- податкова служба, у першу чергу, оцінюватиме достовірність документів, доданих до скарги, а не лише правомірність дій продавця стосовно покупця;
- оскаржувати чек можна за умови загальної покупки на суму понад 850 грн.;

На даний час ДПС вже реагує на заяви покупців щодо «нефіскальних» чеків, які надіслані письмово, однак часом складно ідентифікувати такого заявника та оцінити обґрунтованість його скарги

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Головне управління ДПС у Київській області 
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