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Міський голова Бучі прозвітував про роботу за 2019 рік

Річний звіт Бучанського міського голови Анатолія Федорука тривав понад три години.


Завершення реформи децентралізації у громаді, ріст бюджету, інвестиційні проекти, проведення земельних аукціонів, виконання соціальних програм , підтримка учасників АТО та родин загиблих, освітні та медичні напрацювання, будівництво соціальних об`єктів, здобутки у спорті, культурно- масова робота, озеленення, молодіжна політика, розширення послуг у ЦНАПі - ось далеко не повний перелік питань, які були розглянуті за підсумками роботи у 2019-у.

На початку міський голова відзначив подяками тих, хто на своєму робочому місці створює позитивний імідж громаді: вчителі, спортсмени, працівники культури, бізнесу у співпраці з владою, депутатським корпусом дбають про його розвиток.

Павлу Цирульнікову - члену виконкому БМР, виконавчому директору АТ « ПТЕМ» Анатолій Федорук вручив високу державну відзнаку « Заслужений будівельник України» відповідно до указу Президента В. Зеленського.

Не обійшов увагою і проблемні питання, над якими громада працюватиме спільно, надуману тему про « 890» га.
Розповів і про подальші плани у розрізі галузей у кожному населеному пункті громади.
Понад десять питань прозвучало від присутніх у залі, на які було надано відповіді.






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Прес-служба Бучанські новини 
 звіт мера Федорук Анатолій Петрович Бучанська ОТГ відеосюжет
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