Вогнеборці: Протягом 22-23 лютого ліквідовано п’ять загорання сухої рослинності

Протягом 22-23-го лютого рятувальниками Ірпінського регіону було ліквідовано п’ять випадків загорання сухої рослинності.
Найбільш масштабне загорання виникло 22 лютого о 17:21 в м. Ірпінь, по вул. 6-та Лінія (заплава р. Ірпінь), де полум’ям було охоплено близько 1,5 га сухостою.
На ліквідацію пожежі було залучено одне відділення 36 Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь. Загалом на місці працювало 6 чоловік особового складу. Ліквідували загорання о 18:08. Того ж дня рятувальники виїжджали:
о 11:10 на загорання сухого трав’яного настилу в м. Ірпінь, по вул. Гостомельське Шосе. На ліквідацію пожежі було направлено одне відділення 36 Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь. По прибуттю на місце виклику було встановлено, що площа загорання складає близько 100 м.кв та продовжує збільшуватись. Завдяки оперативним діям рятувальників загорання вдалося локалізувати та о 11:42 ліквідувати повністю.
О 19:05 загорання трави виникло в м. Ірпінь (с. Романівка). На ліквідацію пожежі було направлено одне відділення 36 Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь в складі 5 осіб. По прибуттю на місце виклику було встановлено, що площа загорання складає близько 1 га. Майже година пзнажобилась рятувальникам, щоб ліквідувати загорання. О 20:54 пожежу було ліквідовано.
О 22:25 рятувальники виїхали на загорання трави та очерету на площі 500 м.кв. в м. Ірпінь по вул. Григорія Сковороди. На ліквідацію пожежі було залучено одне відділення 36 Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь в складі 5 осіб. Завдяки злагодженим діям рятувальників загорання вдалось ліквідувати о 23:31.
23 лютого 20:29 загорання сухостою виникло в м. по вул. 74-ї Стрілецької Дивізії. На ліквідацію пожежі було направлено одне відділення 36 Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь в складі 5 осіб. По прибуттю на місце виклику було встановлено, що площа загорання складає близько 0,7 га. За короткий проміжок часу пожежу було локалізовано, а о 21:10 ліквідовано повністю.
Рятувальники закликають не палити суху рослинність, адже трав’яні пожежі є одним з головних джерел викидів в атмосферу вуглекислого газу, а при сильній трав’яній пожежі гинуть практично усі живі істоти, що живуть у траві та на поверхні ґрунту.
Якщо ви помітили загорання – негайно телефонуйте до служби порятунку за телефоном 101!
Якщо ви помітили загорання – негайно телефонуйте до служби порятунку за телефоном 101!