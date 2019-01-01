Вогнеборці: Протягом 22-23 лютого ліквідовано п’ять загорання сухої рослинності

Протягом 22-23-го лютого рятувальниками Ірпінського регіону було ліквідовано п’ять випадків загорання сухої рослинності.

Рятувальники закликають не палити суху рослинність, адже трав’яні пожежі є одним з головних джерел викидів в атмосферу вуглекислого газу, а при сильній трав’яній пожежі гинуть практично усі живі істоти, що живуть у траві та на поверхні ґрунту.

Якщо ви помітили загорання – негайно телефонуйте до служби порятунку за телефоном 101!