Грип (звичайний) в Україні: за тиждень померли 10 осіб (за 2020р: 38)

За минулий тиждень від грипу в Україні померли десять осіб.
За даними Міністерства охорони здоров'я, за тиждень на грип та ГРВІ захворіли 245 055 осіб, з них 61,4% - діти.
В Україні зафіксовано широке географічне поширення грипу. У Харківській, Луганській областях і Києві зберігається неепідемічний рівень активності. У всіх інших областях України зареєстрована епідемічна активність різної інтенсивності.
Всього з початку епідемічного сезону 38 осіб померли від ускладнень грипу. Жоден померлий не був щеплений проти грипу.