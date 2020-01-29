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Грип (звичайний) в Україні: за тиждень померли 10 осіб (за 2020р: 38)

За минулий тиждень від грипу в Україні померли десять осіб.


За даними Міністерства охорони здоров'я, за тиждень на грип та ГРВІ захворіли 245 055 осіб, з них 61,4% - діти.


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В Україні зафіксовано широке географічне поширення грипу. У Харківській, Луганській областях і Києві зберігається неепідемічний рівень активності. У всіх інших областях України зареєстрована епідемічна активність різної інтенсивності.


Всього з початку епідемічного сезону 38 осіб померли від ускладнень грипу. Жоден померлий не був щеплений проти грипу.
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