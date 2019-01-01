Буча долучається до всеукраїнського еко-проєкту Озеленення України

Міський голова Анатолій Федорук підписав Меморандум про співпрацю з проєктом «Озеленення України». Таким чином, громада планує долучитися до масштабного планетарного флешмобу: 20 березня заплановано висадити понад 1 000 000 дерев за одну добу (24 години) і тим самим встановити рекорд України.
До того ж висадження 1 000 000 дерев в Україні – це і частина глобальної ініціативи з висадження дерев у 100 країнах світу.
Інціатори посилаються на заклик, який пролунав на цьогорічному економічному форумі в Давосі, – висадити до 2030 року один трильйон дерев на всій планеті для боротьби зі змінами клімату.
- Ідея проєкту полягає у консолідації українців всього світу довкола теми глобальних екологічних викликів,- зазначив Вадим Парасочка, Всеукраїнський координатор проєкту із матеріально-технічної співпраці.
- У громаді до всеукраїнської акції з озеленення акції долучаться усі небайдужі,- наголосив Бучанський міський голова Анатолій Федорук. - Зокрема, підтримку проєкту висловили представники бізнесу, медіа, молодіжної ради, громадські організації, волонтери, а також активні та свідомі громадяни. До того ж пройде вона і у всіх населених пунктах громади.
Проєкт «Озеленення України» започаткували Книга рекордів України та CEO Club Ukraine. Протягом року в рамках цього проєкту планують також створити інтерактивну карту озеленення України, провести освітні воркшопи, благодійний забіг тощо.
Еко- флешмб - це не лише про дерева та екологію, а й про те, що об’єднає всю країну в один день – 20 березня. І це стане колективною історією успіху.
- Це чудова можливість для нашої потужної громади заявити про себе на всеукраїнському та міжнародному рівнях,- наголосив Анатолій Федорук. – Ми маємо багаторічний досвід із проведення акцій і висаджування дерев. У такий спосіб маємо Алеї Героїв , Почесних громадян, сакур, понад 100 платанів торік висадили у Родинному сквері. Дерева є символом, а акція має за мету показати, насамперед кожному українцю, як ми можемо об’єднуватися задля вирішення глобальних проблем людства.