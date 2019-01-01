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Ірпінь: Активісти блокують забудову заплави річки Ірпінь

Лаврентий Кухалейшвили на сторінці соцмережі пише наступне:

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З метою збереження заплави річки Ірпінь від знищення і забудови, сьогодні 19 лютого 2020 року, ми заблокували в'їзд і виїзд біля 9 поверхової ЖК "школа" і розпочали безстрокову акцію!



Коли кримінальна справа по заплаві була в Ірпені на цю ділянку був накладений арешт! Як тільки справу забрали до Генпрокуратури її тупо почали зливати! Прокурор не прийшов на судове засідання і суддя Печерського районного суду цей арешт зняла!

Вони що нас всіх за ідіотів тримають!!!

Думають, що якщо у них є бабло і з забудови заплави 72-мя багатоповерховими курниками отримають десяток мільярдів чистого прибутку то всіх куплять!

Може ви потвори і купите суддів і прокурорів, але ви точно не купите звичайних людей, які розуміють, що знищівши і забудувавши заплаву, Ірпінь остаточно перетвориться на ГЕТТО!

Мешканці Ірпеня! Ви бачите що катастрофічно не вистачає шкіл і садочків, ви бачите, які корки вранці на виїзді з Ірпеня! Ви думаєте буде краще? Утрясеться?! ! Та ні, буде в рази гірше! Це тільки початок! Початок кінця Ірпеня, якщо нічого не робити склавши руки!

Ци покидьки тут жити не збираються! Вони розкрадуть все, що можно і поїдуть жити на острови! Це ГЕТТО вони будують вам і вашим дітям! Ви хочите для себе такого майбутнього???!!!

Якщо підтримуєте то хоча б зробіть РЕПОСТ щоб все місто бачило, що відбувається!

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Ірпінь поліція
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