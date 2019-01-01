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Громадські слухання, 12 березня: Детальний план території автовокзалу в Бучі

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Постанови КМУ від 25.05.2011р. №555 повідомляємо про початок проведення громадських обговорень з питань розгляду матеріалів «Детальний план території, орієнтовною площею 0,86 га, для будівництва та обслуговування обʹєктів транспортної інфраструктури (автовокзал) та об’єктів торговельного і побутового призначення в межах вул. Горького, колій Південно-Західної залізниці та залізничного вокзалу в м. Буча Київської області», згідно рішення Бучанської міської ради №4524-73-VII від 30.01.2020 р. Площа детального плану території – орієнтовно 0,86 га.

Матеріали ДПТ в повному обсязі, в т.ч. ТЕП, висвітлені на офіційному веб-сайті Бучанської міської ради
- Замовник ДПТ – КП «Бучабудзамовник».
- Розробник ДПТ – ФОП Новохатня Ю.В.
- ГАП - М.Е. Третяк.
- Місце ознайомлення з проектними матеріалами –у відділі містобудування та архітектури Бучанської міської ради та на офіційному веб-сайті Бучанської міської ради.
На виконання п.6-1. Постанови КМУ від 25.05.2011 р. №555:
- строк подання зауважень та пропозицій з 20.02.2020 р. по 20.03.2020 р.


Пропозиції можна реєструвати:
в ЦНАПі Бучанської міської ради
на електронну пошту за посиланням [email protected]
на поштову адресу Бучанської міської ради: Київська область, м. Буча,
вул. Енергетиків, 12, 08292

Відповідальна особа з розгляду пропозицій :
директор КП «Бучабудзамовник», Гребенюк Анатолій Костянтинович;
начальник відділу містобудування та архітектури, Наумов Вадим Юрійович.
На виконання п.7 Постанови КМУ від 25.05.2011р. №555:
- громадські слухання з питань розгляду матеріалів містобудівної документації відбудуться
12.03.2020 р. 0 15-00 год в приміщенні Бучанської міської ради (актова зала; І-й поверх).


Опубліковано в газеті "Бучанські новини" №7 від 20 лютого 2020 року
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Відділ містобудування та архітектури Буча 
 громадські слухання вокзал Буча
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