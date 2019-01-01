Лист на сайт: Про неіснуючі кредити і телефонні погрози

Хочу розповісти реальну не дуже приємну історію, з якою нещодавно довелося зіштовхнутися, пов'язану з погрозами та залякуванням по телефону через чужий кредит. Можливо, ви впізнаєте себе у подібній ситуації, адже це одна із схем, за якою працюють у нашій країні роками.
На мій мобільний телефон зателефонував чоловік, який повідомив мені про те, що я є довіреною особою людини, яка взяла гроші в кредит і не повернула їх. Також він мені сказав, що мої паспортні дані та ідентифікаційний код йому відомі. А ще домашня адреса та контакти всіх рідних. Тому якщо я не хочу зайвих проблем, радив посприяти якнайшвидшому погашенню кредиту. Щодо відомостей про документи, навряд чи вони були, а от місце проживання та імена рідних мені назвали вірно.
Ось так розпочався мій ранок.
Далі було ще "цікавіше"...
Дзвінок за дзвінком, які відволікали і не давали мені можливості займатися своїми справами. Тон розмови щоразу змінювався і доповнювався нецензурною лексикою, погрозами та залякуванням.
Довелося відкласти свої плани і розбиратися, чому до мене телефонують ці виродки. Саме так їх впевнено можу назвати після всього, що вони не лише мені понаказували.
Моя знайома дійсно була винна повернути кредитні гроші. Місяць тому вона оформила мікрокредит через інтернет, скориставшись сайтом, який дає кредит онлайн. До речі, подібних сайтів вистачає. Без додаткових довідок про доходи та зайвої метушні, дуже просто отримати невелику суму 3-4 тисячі гривень і досить швидко - за 20-30 хвилин на власну банківську картку. Невеликі відсотки та спрощена процедура отримання грошей ваблять користувачів інтернету, яким потрібні гроші швидко, на що ведуться і не дочитують договірні умови. Адже якщо вчасно не повернути кредит, його продають фірмі, що буде займатися його поверненням. Точніше вибиванням будь-якими методами.
Повернемося до моєї знайомої, яка вчасно не змогла повернути гроші, про що, за її словами, вона повідомила кредитну установу. До речі, довіреною особою я не підписувалася! Але кому до того є діло.
Поки я спілкувалася із знайомою, через яку і почалася ця вся історія, мені на вайбер відправили колаж з моєю фотографією непристойного характеру та даними домашньої адреси, контактного телефону, який підготували нібито для розсилки у соцмережах. Фото було взято із моєї сторінки Вконтакте, на яку я вже більше двох років не заходила. Мені поставили дедлайн: година часу на вирішення питання, а якщо грошей не буде, мене зроблять популярною шльондрою і всю мою сім'ю втягнуть у халепу. Так тиснули і маніпулювали, не приховуючи цього. Заблокувавши номер, з якого мені телефонували, продовжували надзвонювати з інших.
Я зрозуміла, що сама не зможу протистояти банді, яка працює за рахунок шантажу, психологічно тиску і таким чином заробляє собі на життя. Тому звернулася до правоохоронних органів. Написала заяву, вказавши номери, з яких мені надходили дзвінки та назву організації, де брали кредит, усі смс також при потребі збережені. Також надіслала електронне звернення до кіберполіції.
До речі, подібні дзвінки з погрозами життю згодом отримали і наші сусіди. Тільки кредит уже приписали моїй матері, а сусіди стали довіреними особами. Здавалося, абсурду не було меж...
Хтозна чого ще варто було очікувати від компанії бандюків, що вибиває гроші... На жаль, для них закон не писаний, а поняття культури і моралі відсутнє.
Ближче до вечора та знайома погасила свій борг. Вибивали свого досягли і перестали турбувати, видаливши погрозливі повідомлення.
Як діяти у подібних ситуаціях? Краще ігнорувати надокучливі дзвінки чи вступати у діалог? Чи займаються правоохоронці пошуком сміливих діячів?
На що звернути увагу, під час оформлення кредиту? Багато виникає запитань, на які було б корисно знати відповіді і поради від фахівців.
Одне знаю точно, що не варто терпіти будь-які погрози та порушення прав. А правоохоронці мають притягнути цих «вибивал» до відповідальності. Адже мій випадок не єдиний.
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Консультація юриста:
Що робити, якщо погрожують?
Деяких людей цікавить питання, що робити якщо погрожують розправою, які приймати заходи, куди звертатися? Однозначної відповіді немає, варіантів багато. Можна повідомити в міліцію або попросити допомоги у знайомих, якщо знаємо хто погрожує. Для офіційного звернення в правоохоронні органи давайте визначимося, що таке реальна погроза і який тут кримінал? Скласти заяву в правоохоронні органи і справа з кінцем, в тому то і суть, що такі звернення мають швидкий кінець, практично ними ніхто не займається. А чому так? У Кримінальному кодексі України за погрози вбивством, передбачена кримінальна відповідальність (ст. 129), коментувати статтю не будемо, коментар можна самому прочитати в кодексі, а от деякі аспекти для розуміння суті наведемо.
Однією з обов'язкових умов повинно бути: погроза реальна, людина повинна сприйняти загрозу реально, що приводить до душевного хвилювання, порушення спокою тощо. Що це означає? До прикладу до Вас на телефон зателефонував невідомий і повідомив, що прийде вбивати. Це загроза не реальна і такими повідомленнями в правоохоронних органах не займаються, хоча повинні прийняти до уваги, зареєструвати і провести перевірку. Нереальна так, як сприйняти можна за жарт чи комусь просто нічого робити. Інший приклад, телефонує наглядно знайомий, судимий у минулому за вбивство і погрожує вбити або на вулиці зустрів невідомий і почав погрожувати тримаючи в руці зброю (ніж, пістолет і тощо), таку загрозу людина сприймає реально!
Погроза може бути звернена, як безпосередньо, так і через інших осіб. Приміром дізнаєтеся від знайомих, сусідів, що Іванов купив пістолет і погрожував прийти вбити. Ця загроза також сприймається реально. Крім того загрози висловлюються іншими способами, наприклад письмово, але тут лист, як реальний доказ, тому такі погрози не практикуються. Слова довести важко, а в деяких випадках і не можливо.
Які докази для притягнення винного до кримінальної відповідальності за погрози? В першу чергу речові докази, як згадували вище листи та інші предмети: зброя або її подібні. В темряві можна і налякати палицею, сказавши, що в руці ніж. Свідки, без яких практично не потрапляє жодна кримінальна справа до суду. Скільки, а чим більше, тим і краще. Наболіла проблема і питання - диктофонний запис? Тільки як привід, щоб повірили про те, що все таки були погрози, а не прийшла людина писати заяву приміром для самозахисту, напередодні приходу кредиторів вибивання боргів. У суді доказ з диктофонним записом розчиниться як сіль у воді.