Лист на сайт: Про неіснуючі кредити і телефонні погрози

Хочу розповісти реальну не дуже приємну історію, з якою нещодавно довелося зіштовхнутися, пов'язану з погрозами та залякуванням по телефону через чужий кредит. Можливо, ви впізнаєте себе у подібній ситуації, адже це одна із схем, за якою працюють у нашій країні роками.

Консультація юриста:

Що робити, якщо погрожують?