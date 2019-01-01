» » Між Гостомелем та Раківкою знайдено та знешкоджено понад 20 вибухонебезпечних предметів
  • Учора, 16:00
  • 71
  • 0
+aA | -Aa 

Між Гостомелем та Раківкою знайдено та знешкоджено понад 20 вибухонебезпечних предметів

19 лютого о 11:40 на пункт зв’язку 36-Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь надійшло повідомлення про про те, що на полі між сел. Гостомель та с. Раківка знайдено вибухонебезпечні предмети.


Виїздом на місце події була проведена ідентифікація. На місце відразу було направлено піротехнічний підрозділ мобільного рятувального центру ДСНС України та сповіщено Ірпінський відділ поліції щодо виділення співробітників для охорони місця події.

О 13:30, прибувши за вказаною адресою, піротехніки ідентифікували небезпечну знахідку, як міни часів Великої Вітчизняної війни в кількості 4-х шт. Додатковим обстеженням території було знайдено на місці ще 24 вибухонебезпечні предмети, а саме:

Міни калібром 120 мм в кількості 19 шт.;
Міну калібром 82 мм в кількості 1 шт.;
Міни калібром 81 мм в кількості 3 шт.;
Артилерійський снаряд калібром 20 мм в кількості 1 шт.;

Дані вибухонебезпечні предмети - часів минулих війн вилучені та будуть знешкоджені шляхом підриву у завчасно визначеному полігоні для знищення вибухонебезпечних предметів.
Рятувальники наголошують, що при знаходженні вибухонебезпечних або схожих на них предметів не можна їх навіть торкатися, а тим більше намагатися перенести. Про можливу небезпеку треба повідомити оточуючих та негайно поінформувати оперативні служби за телефонними номерами «101» та «102».

Пам’ятайте, роботи зі знешкодження боєприпасів можуть проводити лише відповідні фахівці – піротехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій.



1 0

Ірпінський МВ ГУ ДСНС 
 Гостомель
Напечатать
 Інші новини по темі:
В Коцюбинське знешкодили сумку з гранатою

В Коцюбинське знешкодили сумку з гранатою

Буча та регіон
9 березня рятувальники ліквідували 6 випадків загорання сухої трави

9 березня рятувальники ліквідували 6 випадків загорання сухої трави

Буча та регіон
У Гостомелі виявлено протитанкову міну часів Другої Світової війни

У Гостомелі виявлено протитанкову міну часів Другої Світової війни

Буча та регіон
В Гостомелі знову виявлено снаряди часів Великої Вітчизняної війни

В Гостомелі знову виявлено снаряди часів Великої Вітчизняної війни

Буча та регіон
Рятувальники знешкодили снаряд часів ВВВ!

Рятувальники знешкодили снаряд часів ВВВ!

Буча та регіон
В селі Горенка знешкодили снаряди часів ВВВ

В селі Горенка знешкодили снаряди часів ВВВ

Буча та регіон
22 травня в Ірпені та Гостомелі знешкоджено вибухонебезпечні предмети часів ВВВ

22 травня в Ірпені та Гостомелі знешкоджено вибухонебезпечні предмети часів ВВВ

Буча та регіон
В Ірпені виявлено 5 боєприпасів часів війни

В Ірпені виявлено 5 боєприпасів часів війни

Буча та регіон
Ірпінський МВ ГУ ДСНС України у Київській області інформує

Ірпінський МВ ГУ ДСНС України у Київській області інформує

Буча та регіон
Ірпінь: Знешкоджені вибyхові предмети

Ірпінь: Знешкоджені вибyхові предмети

Буча та регіон
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.