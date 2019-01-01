Між Гостомелем та Раківкою знайдено та знешкоджено понад 20 вибухонебезпечних предметів

19 лютого о 11:40 на пункт зв’язку 36-Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь надійшло повідомлення про про те, що на полі між сел. Гостомель та с. Раківка знайдено вибухонебезпечні предмети.

Виїздом на місце події була проведена ідентифікація. На місце відразу було направлено піротехнічний підрозділ мобільного рятувального центру ДСНС України та сповіщено Ірпінський відділ поліції щодо виділення співробітників для охорони місця події.О 13:30, прибувши за вказаною адресою, піротехніки ідентифікували небезпечну знахідку, як міни часів Великої Вітчизняної війни в кількості 4-х шт. Додатковим обстеженням території було знайдено на місці ще 24 вибухонебезпечні предмети, а саме:Міни калібром 120 мм в кількості 19 шт.;Міну калібром 82 мм в кількості 1 шт.;Міни калібром 81 мм в кількості 3 шт.;Артилерійський снаряд калібром 20 мм в кількості 1 шт.;Рятувальники наголошують, що при знаходженні вибухонебезпечних або схожих на них предметів не можна їх навіть торкатися, а тим більше намагатися перенести. Про можливу небезпеку треба повідомити оточуючих та негайно поінформувати оперативні служби за телефонними номерами «101» та «102».Пам’ятайте, роботи зі знешкодження боєприпасів можуть проводити лише відповідні фахівці – піротехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій.