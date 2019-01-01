Вогнеборці вночі відпрацювали гасіння пожежі в школі

18 лютого вогнеборці 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь практично відпрацювали вправу з гасіння пожежі в навчальних закладах, при роботі в засобах індивідуального захисту органів дихання, аварійно рятувальним та пожежним спорядженням.

За легендою умовна пожежа виникла в навчальному закладі, а саме в ІРПІНСЬКОМУ ЛІЦЕЇ №3 ІРПІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. На виклик чергового по школі прибув особовий склад.Рятувальники оперативно провели бойове розгортання, ланкою газодимозахисної служби було організовано гасіння загорання. Паралельно за допомогою пожежної автодрабини рятувальники з імітували гасіння умової пожежі на верхніх поверхах навчального закладу.Дані заходи рятувальниками проводяться систематично та дають змогу підвищити професійні знання, вдосконалити набуті навики при ліквідації надзвичайних ситуацій різного характеру.