Вогнеборці вночі відпрацювали гасіння пожежі в школі

18 лютого вогнеборці 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь практично відпрацювали вправу з гасіння пожежі в навчальних закладах, при роботі в засобах індивідуального захисту органів дихання, аварійно рятувальним та пожежним спорядженням.
За легендою умовна пожежа виникла в навчальному закладі, а саме в ІРПІНСЬКОМУ ЛІЦЕЇ №3 ІРПІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. На виклик чергового по школі прибув особовий склад.
Рятувальники оперативно провели бойове розгортання, ланкою газодимозахисної служби було організовано гасіння загорання. Паралельно за допомогою пожежної автодрабини рятувальники з імітували гасіння умової пожежі на верхніх поверхах навчального закладу.
Дані заходи рятувальниками проводяться систематично та дають змогу підвищити професійні знання, вдосконалити набуті навики при ліквідації надзвичайних ситуацій різного характеру.