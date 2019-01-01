Бучанська міська ОТГ: Платні послуги гуртків у школах та безкоштовне харчування

Затверджено платні послуги, що надаватимуться в закладах загальної середньої освіти Бучанської міської об’єднаної територіальної громади у 2019/2020 навчальному році із 1 березня по 31 травня 2020 року.

Встановлено батьківську плату помісячно в розмірі:



- гурток англійської мови (для учнів 1-4 класів) - 160 грн.;



- гурток англійської мови «Speaking club» (для учнів 5-11 класів) - 160 грн.;



- гурток Школа раннього розвитку (для майбутніх першокласників) - 160 грн.;



- гурток «Готуємося до ЗНО» - 160 грн.

На виконкомі розглянули питання про забезпечення безкоштовним харчуванням та пільговими умовами оплати харчування вихованців закладів дошкільної освіти Бучанської міської об’єднаної територіальної громади у 2020 році.

- дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей з інвалідністю; дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку; дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; дітей, батьки яких загинули в зоні ООС або стали особами з інвалідністю; дітей, батьки, або особи, що їх замінюють, є учасниками ООС на час проходження служби.

- дітям із багатодітних сімей; дітям, батьки яких, або особи, що їх замінюють, є учасниками бойових дій: брали безпосередню участь в ООС, перебуваючи безпосередньо в районах ООС у період її проведення; дітям з сімей, які опинились у складних життєвих обставинах та перебувають на відповідному обліку у службі у справах дітей та сім’ї Бучанської міської ради, центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Бучанської міської ради.

- дітям-сиротам, дітям, позбавлених батьківського піклування; дітям з інвалідністю; дітям із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; дітям, батьки яких загинули в зоні ООС або стали особами з інвалідністю; дітям, батьки, або особи, що їх замінюють, є учасниками ООС на час проходження служби, які зареєстровані в Бучанській міській об’єднаній територіальній громадіта не зараховані до закладу дошкільної освіти і перебувають на електронній черзі у відділі освіти Бучанської міської ради,

в розмірі:

- для дітей віком від 2-х до 3-х років – 26,00 грн. на день (робочий);

- для дітей віком від 3-х до 6 (7) років – 34,00 грн. на день (робочий).

- дітям із багатодітних сімей; дітям, батьки яких, або особи, що їх замінюють, є учасниками бойових дій: брали безпосередню участь в ООС, перебуваючи безпосередньо в районах ООС у період її проведення; дітям з сімей, які опинились у складних життєвих обставинах та перебувають на відповідному обліку у службі у справах дітей та сім’ї Бучанської міської ради, центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Бучанської міської ради, які зареєстровані в Бучанській міській об’єднаній територіальній громаді, та не зараховані до закладу дошкільної освіти і перебувають на електронній черзі у відділі освіти Бучанської міської ради,

в розмірі:

- дітям віком від 2-х до 3-х років – 13,00 грн. на день (робочий);

- дітям віком від 3-х до 6 (7) років – 17,00 грн. на день (робочий).

Прийнято рішення забезпечити безкоштовним харчуванням за фактичні дні відвідування закладу дошкільної освіти :Вирішено забезпечитидітей за фактичні дні відвідування закладу дошкільної освіти наступним категоріям:Виплату компенсації за харчуванняздійснюватимуть