» » Федорук: Центральная власть каждый год пытается перебрать на себя доходную часть местных бюджетов
  • Учора, 17:25
  • 77
  • 0
+aA | -Aa 

Федорук: Центральная власть каждый год пытается перебрать на себя доходную часть местных бюджетов

По мнению городского головы Бучи Анатолия Федорука, реформа децентрализации, начатая в 2015 году, проводилась в спешке и с ошибками, в результате чего центральная власть сегодня имеет возможность злоупотреблять полномочиями.

Об этом он заявил в ходе круглого стола "Децентрализация. Взгляд местной власти" в Институте Горшенина.


“Реформа не охватывает все органы местного самоуправления, и это следствие той спешки, которая была 5 лет назад, когда реформа начиналась. И те изменения, которые предлагаются сегодня, снова сопровождаются спешкой и не учитывают некоторые моменты. Не все области имеют перспективные планы, по которым города областного значения могут присоединять к себе административные единицы - к сожалению, это касается и Киевской области. К тому же, мы не понимаем, какая модель будет в результате нынешней реформы, так как в уже утвержденные перспективные планы кулуарно вносятся изменения. Центральная власть каждый финансовый год пытается перебрать на себя доходную часть бюджета с органов местного самоуправления. Речь идет о паевых частях, налоге на недвижимость, есть угроза даже для НДФЛ, который планируют разделить между местным, областным и государственным уровнем. Спешка, с которой сейчас происходят процессы совершенствования законодательства и, тем более, изменения в Конституцию, может фактически создать дискомфорт, который мы будем “героически” преодолевать”, - сказал Анатолий Федорук.


По мнению мэра Новой Каховки Владимира Коваленко, местным громадам необходимы четкие правила взаимоотношений с центральной властью.

“Децентрализация - четкое определение правил между центральной и местной властями. Чего, за два десятилетия моей работы, еще не было. Сегодня всем нужно понять - только когда будут чистые, честные и отработанные правила взаимоотношений, которые позволят планировать, закладывать средства, делать проекты, рассчитывать на свои возможности, на фонд регионального развития, можно будет говорить о том, что процесс децентрализации завершен и реформа работает,” - отметил он.


Мэр Барановки (Житомирская область) Анатолий Душко считает, что прежде всего необходимо выработать понятные критерии распределения бюджетных средств.

“Разрывается сердце от отсутствия в стране самого главного - критериев распределения бюджетных средств. Четвертый год в кавычках “успешная” барановская громада не увидела ни одной копейки денег из бюджета регионального развития, ни одного километра дорог, отремонтированного из государственного дорожного фонда. Децентрализация важна, но с ней немного заигрались наши “архитекторы”. Скорее всего, не все они умеют играть в шахматы. Нужно было делать это еще быстрее, так как существование районных администраций и райсоветов на территории громад, которые охватили большие территории - это все равно, что две хозяйки на кухне или, не дай бог, в спальне”, - сказал он.


оригинал публикации: lb.ua/news
1 0

Федорук Анатолій Петрович обєднання громад
Напечатать
 Інші новини по темі:
Почему пригороды не хотят стать Киевом. Мнение эспертов

Почему пригороды не хотят стать Киевом. Мнение эспертов

Буча та регіон
ГПУ сообщила о подозрении мэру Бучи Федоруку и секретарю горсовета, - Луценко

ГПУ сообщила о подозрении мэру Бучи Федоруку и секретарю горсовета, - Луценко

Буча та регіон
Выборы в Киевской области: 10 мэров идут единой партией

Выборы в Киевской области: 10 мэров идут единой партией

Суспільство
Местные власти должны возместить оплаченную до назначения субсидий "коммуналку"

Местные власти должны возместить оплаченную до назначения субсидий "коммуналку"

законодавтство
Буча продаст бюджетникам сотни квартир по себестоимости

Буча продаст бюджетникам сотни квартир по себестоимости

Буча та регіон
Вышгород, Ирпень, Обухов, Борисполь и Бровары скоро станут частью Киева

Вышгород, Ирпень, Обухов, Борисполь и Бровары скоро станут частью Киева

Суспільство
Ирпень, Бучу и Ворзель могут объединить

Ирпень, Бучу и Ворзель могут объединить

Буча та регіон
Мэр Тернополя считает мусор политической технологией

Мэр Тернополя считает мусор политической технологией

статті
пгт Коцюбинское : Киевоблсовет оспорит в суде выделение земель

пгт Коцюбинское : Киевоблсовет оспорит в суде выделение земель

Буча та регіон
Коцюбинское решило стать городом

Коцюбинское решило стать городом

Буча та регіон
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.