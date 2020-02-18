Федорук: Центральная власть каждый год пытается перебрать на себя доходную часть местных бюджетов

По мнению городского головы Бучи Анатолия Федорука, реформа децентрализации, начатая в 2015 году, проводилась в спешке и с ошибками, в результате чего центральная власть сегодня имеет возможность злоупотреблять полномочиями.

“Реформа не охватывает все органы местного самоуправления, и это следствие той спешки, которая была 5 лет назад, когда реформа начиналась. И те изменения, которые предлагаются сегодня, снова сопровождаются спешкой и не учитывают некоторые моменты. Не все области имеют перспективные планы, по которым города областного значения могут присоединять к себе административные единицы - к сожалению, это касается и Киевской области. К тому же, мы не понимаем, какая модель будет в результате нынешней реформы, так как в уже утвержденные перспективные планы кулуарно вносятся изменения. Центральная власть каждый финансовый год пытается перебрать на себя доходную часть бюджета с органов местного самоуправления. Речь идет о паевых частях, налоге на недвижимость, есть угроза даже для НДФЛ, который планируют разделить между местным, областным и государственным уровнем. Спешка, с которой сейчас происходят процессы совершенствования законодательства и, тем более, изменения в Конституцию, может фактически создать дискомфорт, который мы будем “героически” преодолевать”, - сказал Анатолий Федорук.

“Децентрализация - четкое определение правил между центральной и местной властями. Чего, за два десятилетия моей работы, еще не было. Сегодня всем нужно понять - только когда будут чистые, честные и отработанные правила взаимоотношений, которые позволят планировать, закладывать средства, делать проекты, рассчитывать на свои возможности, на фонд регионального развития, можно будет говорить о том, что процесс децентрализации завершен и реформа работает,” - отметил он.

“Разрывается сердце от отсутствия в стране самого главного - критериев распределения бюджетных средств. Четвертый год в кавычках “успешная” барановская громада не увидела ни одной копейки денег из бюджета регионального развития, ни одного километра дорог, отремонтированного из государственного дорожного фонда. Децентрализация важна, но с ней немного заигрались наши “архитекторы”. Скорее всего, не все они умеют играть в шахматы. Нужно было делать это еще быстрее, так как существование районных администраций и райсоветов на территории громад, которые охватили большие территории - это все равно, что две хозяйки на кухне или, не дай бог, в спальне”, - сказал он.

Об этом он заявил в ходе круглого стола "Децентрализация. Взгляд местной власти" в Институте Горшенина.По мнению мэра Новой Каховки Владимира Коваленко, местным громадам необходимы четкие правила взаимоотношений с центральной властью.Мэр Барановки (Житомирская область) Анатолий Душко считает, что прежде всего необходимо выработать понятные критерии распределения бюджетных средств.