» » » 10 мільярдів доларів на "порятунок Землі" віддасть найбагатша людина світу
  • Учора, 14:19
  • 67
  • 0
+aA | -Aa 

10 мільярдів доларів на "порятунок Землі" віддасть найбагатша людина світу

Найбагатша людина в світі, глава Amazon Джефф Безос оголосив про створення нового фонду - Bezos Earth Fund - для боротьби з кліматичними змінами.


Про це він написав у своєму інстаграмі.

"Я хочу поліпшити вже вивчені способи і відкрити нові методи боротьби з руйнівним впливом зміни клімату", - пише Безос.


Для протидії "найбільшій загрозі для нашої планети" він виділить десять мільярдів доларів. За словами Безоса, на ці гроші Фонд Землі буде фінансувати роботу вчених, активістів та неурядових організацій, які займаються вирішенням цієї проблеми.

"Я почну видавати гранти цього літа", - зазначив мільярдер.


Він також звернувся до компаній, урядів різних країн, міжнародних організацій і простим людям із закликом розпочати спільну роботу.

"Земля - ​​це те, що нас усіх об'єднує, давайте захищати її разом", - запропонував Безос.

www.instagram.com
1 0

Напечатать
 Інші новини по темі:
ООН: Кліматичні переселенці - зараз погано, але буде ще гірше

ООН: Кліматичні переселенці - зараз погано, але буде ще гірше

Суспільство
У Бучі планують знизити тарифи на опалення на 30%

У Бучі планують знизити тарифи на опалення на 30%

Буча та регіон
В Бучі подарували 6 соток землі під будівництво центру для особливих людей

В Бучі подарували 6 соток землі під будівництво центру для особливих людей

Буча та регіон
Японія дасть Україні 1,1 мільярда на модернізацію Бортницької станції аерації

Японія дасть Україні 1,1 мільярда на модернізацію Бортницької станції аерації

Суспільство
Підвищення тарифів - наповнення дірявої бочки

Підвищення тарифів - наповнення дірявої бочки

Суспільство
У Києві почали роботу пересувні цифрові флюорографи

У Києві почали роботу пересувні цифрові флюорографи

Суспільство
Бучанське управління Міністерство юстиції інформує

Бучанське управління Міністерство юстиції інформує

міська юстиція
В Ірпені рятують Парк відпочинку

В Ірпені рятують Парк відпочинку

Буча та регіон
ЦК "УВАРІСЬКИЙ ДІМ": запрошує до фотовиставки "Зачаруй мене, Світе!"

ЦК "УВАРІСЬКИЙ ДІМ": запрошує до фотовиставки "Зачаруй мене, Світе!"

Уваровський дім
Про нагальні проблеми боротьби з корупцією

Про нагальні проблеми боротьби з корупцією

Буча та регіон
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.