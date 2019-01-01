10 мільярдів доларів на "порятунок Землі" віддасть найбагатша людина світу

Найбагатша людина в світі, глава Amazon Джефф Безос оголосив про створення нового фонду - Bezos Earth Fund - для боротьби з кліматичними змінами.

"Я хочу поліпшити вже вивчені способи і відкрити нові методи боротьби з руйнівним впливом зміни клімату", - пише Безос.

"Я почну видавати гранти цього літа", - зазначив мільярдер.

"Земля - ​​це те, що нас усіх об'єднує, давайте захищати її разом", - запропонував Безос.