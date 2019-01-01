10 мільярдів доларів на "порятунок Землі" віддасть найбагатша людина світу

Найбагатша людина в світі, глава Amazon Джефф Безос оголосив про створення нового фонду - Bezos Earth Fund - для боротьби з кліматичними змінами.
Про це він написав у своєму інстаграмі.
"Я хочу поліпшити вже вивчені способи і відкрити нові методи боротьби з руйнівним впливом зміни клімату", - пише Безос.
Для протидії "найбільшій загрозі для нашої планети" він виділить десять мільярдів доларів. За словами Безоса, на ці гроші Фонд Землі буде фінансувати роботу вчених, активістів та неурядових організацій, які займаються вирішенням цієї проблеми.
"Я почну видавати гранти цього літа", - зазначив мільярдер.
Він також звернувся до компаній, урядів різних країн, міжнародних організацій і простим людям із закликом розпочати спільну роботу.
"Земля - це те, що нас усіх об'єднує, давайте захищати її разом", - запропонував Безос.
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