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  • Учора, 11:55
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16-17 травня, Буча: Чемпіонат світу з мотокросу та чемпіонат Європи з квадрокросу

У БУЧІ ПРОЙДЕ ЧЕМПІОНАТ СВІТУ З МОТОКРОСУ СЕРЕД ЕКІПАЖІВ ТА ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ З КВАДРОКРОСУ 2020 В УКРАЇНІ




Найдрайвовіша подія року, захід міжнародного масштабу! 16-17 травня 2020 на мотоциклетній трасі Спортивно-технічного клубу “СОНА” міста Буча, що на Київщині, відбудеться FIM Sidecar Motocross World Championship & EMX Quad European Championship.

Вже вдруге поспіль до України приїде більше 100 спортсменів з 20 країн світу, щоб позмагатися за першість в третьому етапі світових змагань. Сучасні легенди мотокросу - Етьєн Бакс, Деніель Вільямсен, Каспарс Ступеліс та інші, подарують море вражень та шалений заряд адреналіну. Буде гаряче!

Чому варто відвідати FIM Sidecar Motocross World Championship & EMX Quad European Championship?

1. Поринути в атмосферу драйву та отримати шалений заряд адреналіну від захоплююче видовищних змагань за світову першість.

2. Побачити сучасних легенд світового мотокросу, доторкнутися до мотосвіту - побачити підготовку до змагань, зробити фото з кумирами, взяти автограф.

3. Провести незабутній вікенд з родиною та друзями на події світового масштабу, стати частиною цього дійства.

FIM Sidecar Motocross World Championship & EMX Quad European Championship - це подія, яку має відвідати кожен. Поєднання спорту, активного відпочинку, розважальної програми та найкращого українського стрітфуду - забезпечить незабутні вихідні Вам та вашим близьким. Це захід для всієї родини, організатори забезпечують дитячу зону та різноманітну програму. Ця подія є невід'ємною частиною розвитку світового мотоспорту.

А спортивно-технічний клуб “СОНА” це найкраще місце в Україні для проведення заходів на відкритому повітрі. Територія 12 га, зручні глядацькі трибуни, європейський сервіс та парковка 1,5га. Тут створено все для комфорту гостей та учасників заходу!

Квитки можна придбати онлайн на сайті Concert.ua, квитковій касі в місті Ірпінь за адресою вул.Шевченка, 3-а та в дні проведення змагань на локації проведення чемпіонату. Вартість квитків з 11 травня 2020 року буде підвищена.

Телефон для довідок: +38 (097) 556 58 65
Для офіційних звернень та листів: [email protected]






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СТК СОНА мотокрос афіша Буча Пащинський
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