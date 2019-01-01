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  • Учора, 12:28
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У Києві запрацює система автоматичної фіксації порушення ПДР

Впровадження нової системи почнеться зі столиці і поступово дійде до інших міст. Зараз же вона працює в тестовому режимі.


Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook директор Департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко.
МВС України вже на фінішіній прямій у впровадженні багатостраждальної системи автоматичної фіксації порушеннь ПДР на українських дорогах.
Почнемо з Києва як з найбільшого міста. Розраховуємо на допомогу місцевих влад. Це - своєрідний «центр керування польотами». Сюди стікається вся інформація з поки що 20 камер (буде більше) у столиці, яку оброблять поліцейські Патрульної поліції України. Саме тут формуватимуться так звані «листи щастя», тобто постанови про адмінправопорушення, які поштоюприсилатимуть правопорушникам. А літають на столичних дорогах страшне як.

Зверніть увагу на останнє фото: два десятки камер з початку доби 14 лютого на 11:29 зафіксували 38528 порушень тільки швидкісного режиму автомобілями.

Скидайте швидкість!
Не забувайте про обмеження 50 км/год у місті та 80 км/год тільки на окремих ділянках міста і суто у теплу пору року.
Скоро все це запрацює.

Поки що режим роботи тестовий. Але альтернативи цій системі немає. Доведено усіма цивілізованими країнами світу. Скоро до них доєднається Украіна.



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