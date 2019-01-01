18 лютого: Круглий стіл 'Децентралізація. Погляд місцевої влади"

Питання до обговорення:



1. Які політичні, економічні і соціальні зміни в житті міст походять від початку процесу децентралізації в Україні?



2. Досягнення та недоліки децентралізації по-українськи.



3. Які політичні права потрібні містах та іншим територіальним одиницям?



4. Економічний аспект децентралізації очима керівників міст.



5. Ставлення місцевого самоврядування до запровадження інституту префектів.

У вівторок, 18 лютого, в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл "Децентралізація. Погляд місцевої влади".Початок - о 11:00.Барановський міський голова;Новокаховський міський голова;міський голова Славутича;Житомирський міський голова;міський голова Бучі;виконавчий директор Асоціації міст України.Модератором круглого столу виступить директор з комунікацій Інституту ГоршенінаАдреса Інституту Горшеніна: м Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка).