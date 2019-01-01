18 лютого: Круглий стіл 'Децентралізація. Погляд місцевої влади"

У вівторок, 18 лютого, в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл "Децентралізація. Погляд місцевої влади".
Початок - о 11:00.
Учасники круглого столу:
Анатолій Душко, Барановський міський голова;
Володимир Коваленко, Новокаховський міський голова;
Василь Сидор, міський голова Славутича;
Сергій Сухомлин, Житомирський міський голова;
Анатолій Федорук, міський голова Бучі;
Олександр Слобожан, виконавчий директор Асоціації міст України.
Модератором круглого столу виступить директор з комунікацій Інституту Горшеніна Наталія Клаунінг.
Контакт для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62
Згадка в новинах організатора дискусії - Інститут Горшеніна - є обов'язковим.
Адреса Інституту Горшеніна: м Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка).
Початок - о 11:00.
Питання до обговорення:
1. Які політичні, економічні і соціальні зміни в житті міст походять від початку процесу децентралізації в Україні?
2. Досягнення та недоліки децентралізації по-українськи.
3. Які політичні права потрібні містах та іншим територіальним одиницям?
4. Економічний аспект децентралізації очима керівників міст.
5. Ставлення місцевого самоврядування до запровадження інституту префектів.
1. Які політичні, економічні і соціальні зміни в житті міст походять від початку процесу децентралізації в Україні?
2. Досягнення та недоліки децентралізації по-українськи.
3. Які політичні права потрібні містах та іншим територіальним одиницям?
4. Економічний аспект децентралізації очима керівників міст.
5. Ставлення місцевого самоврядування до запровадження інституту префектів.
Учасники круглого столу:
Анатолій Душко, Барановський міський голова;
Володимир Коваленко, Новокаховський міський голова;
Василь Сидор, міський голова Славутича;
Сергій Сухомлин, Житомирський міський голова;
Анатолій Федорук, міський голова Бучі;
Олександр Слобожан, виконавчий директор Асоціації міст України.
Модератором круглого столу виступить директор з комунікацій Інституту Горшеніна Наталія Клаунінг.
Контакт для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62
Згадка в новинах організатора дискусії - Інститут Горшеніна - є обов'язковим.
Адреса Інституту Горшеніна: м Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка).