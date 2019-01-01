17 - 21 февраля СБУ в Киев.области проводит антитеррористические учения

Координационная группа Антитеррористического центра при Главном управлении Службы безопасности Украины 17-21 февраля проведет антитеррористические учения в Белой Церкви и прилегающих районах Киевской области.

В мероприятиях примут участие подразделения Национальной полиции, Национальной гвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Вооруженных сил и органов государственной власти.

СБУ призывает жителей Киевской области во время проведения учений сохранять спокойствие в связи с сосредоточением в отдельных районах населенных пунктов спецназовцев и военных и с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам.

В то же время, в Минздраве заявили, что информацию касаемо места проведения карантина разглашать не собираются.СБУ в Киеве и Киевской области проведет антитеррористические учения.