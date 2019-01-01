Проект розбудови Святошинського району міста Києва

Опубліковано інформація про основні об'єкти, що передбачені у проекті генерального плану міста Києва для кожного з районів міста.

- Будівництво спортивного комплексу на вул. Чорнобильській, 11-Б – на етап 7 років

- Будівництво і реконструкція закладів дошкільної та шкільної освіти (16 об’єктів) – на етап 7 років

- Подовження Святошинсько-Броварської лінії метрополітену та будівництво станції метро «Новобіличі» – на етап 7 років

- Подовження вул. Чорнобильська (на етап 7 років), вул. Робітнича

- Будівництво автостанції Новобіличі – на етап 7 років

- Будівництво перехоплюючих паркінгів на перетині Великої Кільцевої дороги та просп. Леся Курбаса, в районі ст. м. «Святошин», «Академмістечко», «Житомирська» (на етап 7 років)

- Будівництво багаторівневих паркінгів в районі просп. Перемоги, просп. Палладіна

- Організація парку між вул. Наумова та Святошинським ЛПГ – на етап 7 років

- Будівництво парку відпочинку по вул. Відпочинку – на етап 7 років

- Розширення парку «Совки»

- Будівництво транспортних розв’язок в різних рівнях по проспекту Академіка Палладіна, Великій окружній дорозі – на перетині просп. Палладіна та вул. Вернадського на етап 7 років

- Будівництво реабілітаційного центру на території Дитячого спеціалізованого санаторію "Лісова поляна" на 19 км Житомирського шосе – на етап 7 років

- Будівництво депо метрополітену по вул. Малинська

- Будівництво пожежного депо по вул. Олевська