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Проект розбудови Святошинського району міста Києва

Опубліковано інформація про основні об'єкти, що передбачені у проекті генерального плану міста Києва для кожного з районів міста.



На черзі Святошинський район міста Києва!


- Будівництво спортивного комплексу на вул. Чорнобильській, 11-Б – на етап 7 років
- Будівництво і реконструкція закладів дошкільної та шкільної освіти (16 об’єктів) – на етап 7 років
- Подовження Святошинсько-Броварської лінії метрополітену та будівництво станції метро «Новобіличі» – на етап 7 років


- Подовження вул. Чорнобильська (на етап 7 років), вул. Робітнича
- Будівництво автостанції Новобіличі – на етап 7 років
- Будівництво перехоплюючих паркінгів на перетині Великої Кільцевої дороги та просп. Леся Курбаса, в районі ст. м. «Святошин», «Академмістечко», «Житомирська» (на етап 7 років)


- Будівництво багаторівневих паркінгів в районі просп. Перемоги, просп. Палладіна
- Організація парку між вул. Наумова та Святошинським ЛПГ – на етап 7 років
- Будівництво парку відпочинку по вул. Відпочинку – на етап 7 років
- Розширення парку «Совки»


- Будівництво транспортних розв’язок в різних рівнях по проспекту Академіка Палладіна, Великій окружній дорозі – на перетині просп. Палладіна та вул. Вернадського на етап 7 років
- Будівництво реабілітаційного центру на території Дитячого спеціалізованого санаторію "Лісова поляна" на 19 км Житомирського шосе – на етап 7 років
- Будівництво депо метрополітену по вул. Малинська
- Будівництво пожежного депо по вул. Олевська




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Комунальна організація "Інститут Генерального плану міста Києва" 
 Київ Бучанська ОТГ
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