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Фотофакт: Публічна бібліотека невдовзі зустріне перших відвідувачів

Книжки не можуть існувати без читача. А без чого не може жити бібліотека?



- Бібліотека — це , насамперед, не територія, а люди, соціум, простір,- коментує своє бачення Бучанський міський голова Анатолій Федорук. - Постійно чую і читаю про те, що кожне покоління все менше читає і саме ця теза стала стимулом і, якщо хочете, провокацією для відкриття нового мультисервісного простору.


Сучасна бібліотека повинна стати не тільки центром читання, а центром громадського життя, центром інноваційного розвитку громади шляхом розширення асортименту сервісів. Тому у кількох тематичних залах будуть поєднані функції бібліотеки, інтернет-кафе, виставкової зали, місця для зустрічей, модного простору для дозвілля та навчання молоді.

Є бажання створити тут творчу лабораторію, де реалізовуватимуться креативні проєкти, де бібліотекар не буде лише хранителем книжок, а стане менеджером інформаційних потоків.

Роботи з облаштування цього простору тривають, як і пошуки нових форм і «фішок» для публічної бібліотеки громади.



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Прес-служба Бучанської міської ради 
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