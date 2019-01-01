Фотофакт: Публічна бібліотека невдовзі зустріне перших відвідувачів

Книжки не можуть існувати без читача. А без чого не може жити бібліотека?

- Бібліотека — це , насамперед, не територія, а люди, соціум, простір,- коментує своє бачення Бучанський міський голова Анатолій Федорук. - Постійно чую і читаю про те, що кожне покоління все менше читає і саме ця теза стала стимулом і, якщо хочете, провокацією для відкриття нового мультисервісного простору.

Сучасна бібліотека повинна стати не тільки центром читання, а центром громадського життя, центром інноваційного розвитку громади шляхом розширення асортименту сервісів. Тому у кількох тематичних залах будуть поєднані функції бібліотеки, інтернет-кафе, виставкової зали, місця для зустрічей, модного простору для дозвілля та навчання молоді.Є бажання створити тут творчу лабораторію, де реалізовуватимуться креативні проєкти, де бібліотекар не буде лише хранителем книжок, а стане менеджером інформаційних потоків.Роботи з облаштування цього простору тривають, як і пошуки нових форм і «фішок» для публічної бібліотеки громади.