В Ірпені врятували собаку на воді (відео)

11-го лютого о 15:19 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, про те, що на озері в районі вулиці Котляревського, 65 міста Ірпінь, безпритульний пес провалився під тонку кригу та потребує допомоги.

За вказаною адресою оперативно виїхав черговий караул 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ірпеня. Прибувши на місце події, надзвичайники за допомогою надувного човна, доставили знесилену тварину до берега.На порятунок чотирилапого було залучено 3-и чоловіки особового складу та 1-ну одиницю техніки.