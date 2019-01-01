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В Ірпені врятували собаку на воді (відео)

11-го лютого о 15:19 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, про те, що на озері в районі вулиці Котляревського, 65 міста Ірпінь, безпритульний пес провалився під тонку кригу та потребує допомоги.


За вказаною адресою оперативно виїхав черговий караул 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ірпеня. Прибувши на місце події, надзвичайники за допомогою надувного човна, доставили знесилену тварину до берега.
На порятунок чотирилапого було залучено 3-и чоловіки особового складу та 1-ну одиницю техніки.



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Ірпінський МВ ГУ ДСНС 
 фотофакт відеосюжет мнс Ірпінь
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