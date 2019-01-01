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Новий керівник Ірпінської поліції

11 лютого до Ірпінського ВП завітав начальник Головного управління в Київській області Андрій_Нєбитов, який представив особовому складу нового керівника Ірпінського відділу поліції полковника поліції Валерія_Євтушенка, що раніше обіймав посаду керівника Києво-Святошинського відділу поліції. Ми радо вітаємо нового очільника та бажаємо йому натхнення, сил, та витримки у нашій нелегкій роботі.



Відзначимо, що колишній очільник Олег Петренко, який був призначений керівником поліції Ірпеня з 12 березня 2019 року, залишив пост начальника Ірпінського відділу поліції. Завдяки своїм професійним якостям, сумлінній праці, виконанні службових обов'язків, колишній керівник підвищив рівень довіри населення до поліції та передав свій безцінний досвід у повсякденної роботи правоохоронця.
Від усього особового складу щиро дякуємо Олегу Петренку за цілеспрямованість, вимогливість, та принциповість у ставленні до своєї роботи.
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Ірпінський відділ поліції ГУНП в Київській області 
 поліція Ірпінь
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