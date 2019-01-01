Фотофакт: Будівництво амбулаторії в Луб’янці

Ми повідомляли, що у Луб’янці за таким проектом ведеться будівництво нового закладу. Сьогодні начальник відділу охорони здоров’я БМР Лариса Матюшенко перевірила хід виконання будівельних робіт.- Проектом будівництва передбачено кабінети лікарів, маніпуляційна, кабінет для щеплень, кімната для персоналу, просторі коридори та туалети, а також житло для медиків,- прокоментувала Лариса Матюшенко.Мешканці села чекають на іі відкриття, де надаватиметься медична допомога за абсолютно новими, сучасними принципами.Будівництво триває з дотриманням усіх технічним вимог, вони будуть енергоефективні та повністю забезпечені необхідним медичним обладнанням.