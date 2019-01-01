Бучанец призер конкурсу Google Code-in

Бучанцю Андрію Щербакову не вистачило кілька балів для поїздки у штаб- квартиру Google в Каліфорнії
Для виходу на міжнародний рівень знадобилося 8 тижнів наполегливої праці, 56 безсонних ночей і 28 виконаних завдань забезпечили 2-ге місце у всесвітньому онлайн конкурсі Google Code-in !!!
Це конкурс для підлітків 13-17 років, присвячений open source розробці. Він полягає у вирішенні програмних завдань, створених 29 компаніями (серед них KDE, Drupal, Wikimedia).
Андрій вирішував завдання з програмування, документації і дизайну від Wikimedia.
Головний приз - поїздка в штаб-квартиру Google в Каліфорнії, на жаль, в цьому році йому не дісталася. Але, все попереду!
Віримо у наступні успішні конкурси!