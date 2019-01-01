» » Бучанец призер конкурсу Google Code-in
  • Сьогодні, 07:35
  • 125
  • 0
+aA | -Aa 

Бучанец призер конкурсу Google Code-in

Бучанцю Андрію Щербакову не вистачило кілька балів для поїздки у штаб- квартиру Google в Каліфорнії


Для виходу на міжнародний рівень знадобилося 8 тижнів наполегливої ​​праці, 56 безсонних ночей і 28 виконаних завдань забезпечили 2-ге місце у всесвітньому онлайн конкурсі Google Code-in !!!

Це конкурс для підлітків 13-17 років, присвячений open source розробці. Він полягає у вирішенні програмних завдань, створених 29 компаніями (серед них KDE, Drupal, Wikimedia).

Андрій вирішував завдання з програмування, документації і дизайну від Wikimedia.
Головний приз - поїздка в штаб-квартиру Google в Каліфорнії, на жаль, в цьому році йому не дісталася. Але, все попереду!

Віримо у наступні успішні конкурси!

4 0

міські новації
Напечатать
 Інші новини по темі:
Бучанський центр освіти дорослих: Курс польської "З нуля"

Бучанський центр освіти дорослих: Курс польської "З нуля"

Буча та регіон
Google привітав Україну з Днем Незалежності

Google привітав Україну з Днем Незалежності

Суспільство
Google покажет пользователям собранные о них данные

Google покажет пользователям собранные о них данные

Суспільство
Google знайшов місто на дні Атлантичного океану

Google знайшов місто на дні Атлантичного океану

Суспільство
Google відкрив 17 найбільших світових музеїв для інтернет-екскурсій

Google відкрив 17 найбільших світових музеїв для інтернет-екскурсій

Суспільство
Google упрощает поиск картинок и новостей

Google упрощает поиск картинок и новостей

Суспільство
5 причин установить Google Desktop сегодня

5 причин установить Google Desktop сегодня

программы
Новый интернет браузер "Chrome" от Google

Новый интернет браузер "Chrome" от Google

программы
Вид Бучи со спутника - ознакомиться можно при входе в магазин "ВсеСвит"

Вид Бучи со спутника - ознакомиться можно при входе в магазин "ВсеСвит"

головна
Google: Искусственный интеллект появится..

Google: Искусственный интеллект появится..

Суспільство
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.