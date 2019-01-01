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Межі міста Буча внесено до Державного земельного кадастру

Відомості про межі міста Буча внесено до Державного земельного кадастру



Головним управлінням Держгеокадастру у Київській області за зверненням Бучанської міської ради, на підставі ст. 173 Земельного кодексу України, ст. 32 Закону України «Про Державний земельний кадастр», внесено відомості про межі міста Буча Київської області до Державного земельного кадастру.

Відтепер місто Буча має не лише встановлені межі згідно документації землеустрою та межових знаків, а й електронні межі з відображенням відповідних координат поворотних точок в Державному земельному кадастрі.

Це знімає будь-які спекуляції на тему меж міста Буча та складу його територій, а головне – чітко розмежовує право державної та комунальної власності.
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Прес-служба Бучанської міської ради 
 Генеральний план Бучі Бучанська ОТГ
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