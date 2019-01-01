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Ворзель: Ліквідовано загорання в житловому будинку

10 лютого о 08:08 до оперативно-диспетчерської служби Ірпінського регіону надійшло повідомлення про загорання житлового будинку за адресою: сел. Ворзель, вул. Кленова.


До місця виклику було терміново направлено чергові караули 35-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Буча (1 АЦ-40), 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Ірпінь (1 АЦ-40) та 52-го Державної пожежно-рятувального посту сел. Ворзель (1 АЦ-40).

По прибуттю рятувальниками встановлено, що горять речі домашнього вжитку та дах будинку на площі 5 м. кв.
Пожежу локалізовано о 08:40 та повністю ліквідовано о 10:00, загиблих та травмованих немає.
Загалом на пожежі працювало 3 одиниці технічки та 9 осіб особового складу.
Причина пожежі встановлюється.

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Ірпінський МВ ГУ ДСНС 
 пожежа Ворзель
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