Фотофакт: Будівельні роботи в новій гімназіі

На завершальній стадії будівельні роботи на гімназіі по вул. Вишневій : у приміщенні тепло, у кабінетах- світло і встановлено двері, обладнано актову залу, майстерню, їдальню, завершуються роботи у багатофункціональному спортивному залі...

Тривають роботи з облаштування прилеглої території .Енергоефективна будівля з безбар’єрним доступом, ліфтом , креативним простором скоро відкриє двері : інвестиція у майбутнє дає можливість зробити освітнє середовище, яке мотивуватиме до навчання, стане простором розвитку .Ті вчителі, які побували на будівництві місяць тому, називають заклад «школою майбутнього», у якій із задоволенням працюватимуть педагоги і навчатимуться учні.