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Фотофакт: Будівельні роботи в новій гімназіі

На завершальній стадії будівельні роботи на гімназіі по вул. Вишневій : у приміщенні тепло, у кабінетах- світло і встановлено двері, обладнано актову залу, майстерню, їдальню, завершуються роботи у багатофункціональному спортивному залі...



Тривають роботи з облаштування прилеглої території .

Енергоефективна будівля з безбар’єрним доступом, ліфтом , креативним простором скоро відкриє двері : інвестиція у майбутнє дає можливість зробити освітнє середовище, яке мотивуватиме до навчання, стане простором розвитку .

Ті вчителі, які побували на будівництві місяць тому, називають заклад «школою майбутнього», у якій із задоволенням працюватимуть педагоги і навчатимуться учні.





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Прес-служба Бучанської міської ради 
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