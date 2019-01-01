У Бучі заплановано відкрити Меморіал Слави загиблих воїнів АТО

6 лютого у приміщенні міської ради відбулася зустріч з батьками, вдовами, дітьми під час якої за чашкою чаю йшлося про непрості будні родин, у яких є спільна болюча рана, що не загоїться вже ніколи і різні життєві проблеми.

- Щоденне життя додає проблем кожній родині , але вирішувати їх треба спільно,- наголосив під час розмови Бучанський міський голова Анатолій Федорук. – Громада визначилася: допомога і підтримка цих родин – у пріоритеті, а тому питання медичні, освітянські, комунальні будуть вирішуватися першочергово.