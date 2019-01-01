У Бучі заплановано відкрити Меморіал Слави загиблих воїнів АТО

Діалог родин загиблих в АТО та Бучанського міського голови Анатолія Федорука триває постійно.
Відповідно до затвердженої муніципальної програми « З турботою про кожного» батьки, дружини, діти загиблих отримують постійну допомогу від влади: компенсації сплати за комунальні послуги; лікування, реабілітацію, оздоровлення; харчування дітей та ін..
Про проєкт, що буде реалізований вже цього року, мер міста повідомив присутнім і порадився щодо місця його розташування: Меморіал Слави вирішено відкрити неподалік чорнобильського парку. Підтримали присутні і концепцію самого пам’ятного знака.
Питання пільгового проїзду виявилось одним із найболючіших для членів родин загиблих учасників АТО.
Саме тому вже четвертий рік поспіль за кошти міського бюджету членам родин купуються проїзні квитки у маршрутних автобусах, що дають право безкоштовного проїзду.
Кожен обирає номер маршруту, яким він найчастіше користосується при поїздці на роботу, навчання чи для вирішення питань.
На зустрічі були присутні начальники управлінь та відділів міської ради, які отримали доручення міського голови і у короткий термін повинні запропонувати шляхи їхнього вирішення. Окремі питання будуть розглянуті на розширеній апаратній нараді у найближчий понеділок.
6 лютого у приміщенні міської ради відбулася зустріч з батьками, вдовами, дітьми під час якої за чашкою чаю йшлося про непрості будні родин, у яких є спільна болюча рана, що не загоїться вже ніколи і різні життєві проблеми.
Відповідно до затвердженої муніципальної програми « З турботою про кожного» батьки, дружини, діти загиблих отримують постійну допомогу від влади: компенсації сплати за комунальні послуги; лікування, реабілітацію, оздоровлення; харчування дітей та ін..
- Щоденне життя додає проблем кожній родині , але вирішувати їх треба спільно,- наголосив під час розмови Бучанський міський голова Анатолій Федорук. – Громада визначилася: допомога і підтримка цих родин – у пріоритеті, а тому питання медичні, освітянські, комунальні будуть вирішуватися першочергово.
Про проєкт, що буде реалізований вже цього року, мер міста повідомив присутнім і порадився щодо місця його розташування: Меморіал Слави вирішено відкрити неподалік чорнобильського парку. Підтримали присутні і концепцію самого пам’ятного знака.
Питання пільгового проїзду виявилось одним із найболючіших для членів родин загиблих учасників АТО.
Саме тому вже четвертий рік поспіль за кошти міського бюджету членам родин купуються проїзні квитки у маршрутних автобусах, що дають право безкоштовного проїзду.
Кожен обирає номер маршруту, яким він найчастіше користосується при поїздці на роботу, навчання чи для вирішення питань.
На зустрічі були присутні начальники управлінь та відділів міської ради, які отримали доручення міського голови і у короткий термін повинні запропонувати шляхи їхнього вирішення. Окремі питання будуть розглянуті на розширеній апаратній нараді у найближчий понеділок.