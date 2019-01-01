КП 'Ірпіньводоканал' про зміну тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на 2020 рік

Тарифи будуть введені в дію після публікації в газеті "Урядовий кур'єр " для всіх груп споживачів.

4 лютого 2020 року на засіданні НКРЕКП для 44 ліцензіатів, а це майже половина водоканалів України, були відкориговані тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення в межах 30 %.

- тариф на централізоване водопостачання- 10,236 грн. за 1м3 (з ПДВ);



- тариф на централізоване водовідведення – 17,712 грн. за 1м3 ( з ПДВ).



Необхідність коригування тарифів для КП "Ірпіньводоканал" зумовлена тим, що діючі тарифи не покривали фактичної собівартості послуг та як наслідок збиткова робота підприємства за 2019 рік . Щоб КП "Ірпіньводоканал" мало змогу вчасно розраховуватись за електроенергію, виконувати аварійні роботи та надавати якісні послуги мешканцям регіону Ірпінська міська рада не була осторонь проблем, які виникали у підприємства та допомагала комунальному підприємству вирішувати фінансові труднощі.Тарифи КП "Ірпіньводоканал" розраховані відповідно до Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення , затвердженою постановою НКРЕКП № 302 від 10 березня 2016 року та Процедури встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення , затвердженою постановою НКРЕКП № 364 від 24.03.2016 року.Про, які є для підприємства збитковими та не покривають фактичної собівартості послуг, КП "Ірпіньводоканал" повідомляло у серпні 2019 року. Були проведені три відкриті обговорення щодо необхідності коригування тарифів у 2020 році про, що складені відповідні Протоколи від 18.09.2019 року, 05.11.2019 року та 27.01.2020 року.Відповідно до Постанови НКРЕКП № 283 від 04.02.2020 року "Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 16 червня 2016 року № 1141 " для підприємства встановлені тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення на 2020 рік, а саме :- Зростання вартості електроенергії на 14 %. При цьому заплановані обсяги (кВт) використання електричної енергії залишились без змін та не перевищують встановлені норми питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів. В діючому тарифі закладена вартість електроенергії 2,0617 грн. за 1 кВт/год в новому тарифі вартість електроенергії встановлена на рівні 2,29 грн. за 1 КВТ/год.- Зміна вартості послуги на транспортування стоків на очисні споруди м. Києва з 2,41 грн. за м3 на 2,51 грн. за м3.- Зросли витрати на оплату праці на 22,33 % з централізованого водопостачання та на 36,41 % з централізованого водовідведення. Заробітна плата працівникам розрахована відповідно до Закону України "Про оплату праці " , Галузевої угоди на 2017-2021 роки та Колективного договору підприємства на 2019-2021 роки- Збільшились витрати на оплату податків та зборів на 13,47 %, згідно чинного законодавства.- Для покращення якості питної води заплановані витрати на фільтруючі матеріали для станцій знезалізнення в сумі 1849,85 тис. грн.Звертаємо увагу, що за "Інформацією про тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення по Київській області ", яка розміщена на офіційному сайті Департаменту ЖКГ та енергоефективності КП "Ірпіньводоканал" із 39 підприємств знаходиться на 27 місці. Підприємсва, які мають вищі тарифи на відповідні послуги, були встановлені органами місцевого самоврядування у 2018-2019 роках.