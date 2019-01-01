У Коцюбинському підпалили авто депутата (відео)

Рятувальники Ірпінського регіону ліквідували пожежу легкових автомобілів

Вночі спалили автомобіль члена виконкому селищної ради, депутата Ірпінської міськради Богдана Слюсаренка. Вогонь перекинувся й на автівку, яка стояла поруч.



Пожежа сталася близько 4.40 біля будинку, в якому мешкає депутат. Про те, що горить його машина, Слюсаренку повідомила сусідка.

На місці події працюють правоохоронці. За словами Слюсаренка, поліцейські експерти вважають причиною загорання умисний підпал.

Депутат зазначив, що автомобіль належав його дружині.

Ірпінський відділ поліції ГУНП в Київській області

Наразі по даному факту відкрите кримінальне провадження, щодо умисного пошкодження майна. Остаточне рішення, щодо подальшого розслідування буде прийнято після проведення експертиз.

Отримавши повідомлення, на місце події негайно було направлено відділення 36 Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь та відділення 54 Державного пожежно-рятувального посту сел. Коцюбинське. По прибуттю на місце виклику стало відомо, що вогнем охоплено заявлений транспортний засіб та поблизу розташований легковий автомобіль «Opel Tigra». Рятувальниками за короткий проміжок часу було попереджено розповсюдження пожежі.Загалом на місці пожежі працювало 9 чоловік особового складу. Пожежу локалізовано о 06 год. 12 хв., та повністю ліквідовано о 06 год. 28 хв. Загиблих на місці пригоди не виявлено, причина загорання та збитки від пожежі наразі встановлюються.