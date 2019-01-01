Переможці обласного етапу Всеукраїнських шкільних олімпіад

Вітаємо переможців обласного етапу учнівських олімпіад з навчальних предметів
УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА:
1. Толстолєсову Вікторію, ученицю 8 класу Бучанської СЗОШ № 5 – 2м.;
2. Ніколаєву Анастасію, ученицю 9 класу Бучанської СЗОШ № 5 – 2м.;
3. Добрянську Анастасію, ученицю 9 класу Бучанської Української гімназії – 3 м.;
4. Бурдело Єлизавету, ученицю 10 класу Бучанської СЗОШ № 5 – 3м.;
5. Маньківську Катерину, ученицю 11 класу Бучанської СЗОШ № 5 – 1м.
ЕКОЛОГІЯ:
1. Гусєву Ольгу, ученицю 10 класу Гаврилівського ЗЗСО № 8 – 3м.
ІСТОРІЯ:
1. Кобзаря Іллю, учня 8 класу Бучанської СЗОШ № 5 – 3м.;
2. Поночовну Еліну, ученицю 9 класу Бучанської Української гімназії – 3 м.;
3. Бурдело Єлизавету, ученицю 10 класу Бучанської СЗОШ № 5 – 3 м.;
4. Волкову Олександру, ученицю 11 класу Бучанського НВК № 3 – 2 м.
МАТЕМАТИКА:
1. Кірсанова Костянтина, учня 7 класу Бучанської Української гімназії – 3 м.;
2. Тарасенка Гліба, учня 8 класу Бучанської Української гімназії – 2 м.;
3. Цвілюк Ольгу, ученицю 9 класу Бучанського НВК № 4 – 3 м.;
4. Іванова Кирила, учня 10 класу Бучанського НВК № 4 – 2 м.;
5. Столярова Владислава, учня 11 класу Бучанської Української гімназії – 3 м.
БІОЛОГІЯ:
1. Романенко Дар’ю, ученицю 8 класу Бучанської СЗОШ № 5 – 2 м.;
2. Клишкіну Дарію, ученицю 9 класу Бучанського НВК № 3 – 3 м;
3. Качанова Микиту, учня 10 класу Бучанського НВК № 4 – 3 м.;
4. Приходько Олесю, ученицю 11 класу Бучанської СЗОШ № 5 – 2 м.;
5. Ольшевського Максима, учня 11 класу Бучанського НВК № 4 – 3 м.
АСТРОНОМІЯ:
1. Столярова Владислава, учня 11 класу Бучанської Української гімназії – 3 м.
ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ:
1. Єгорова Вадима, учня 9 класу Бучанського НВК № 4 – 3 м.;
2. Сипченка Віталяя, учня 11 класу Бучанського НВК № 4 – 3 м.;
3. Супрун Анну, ученицю 9 класу Бучанського НВК № 3 – 3 м.
ХІМІЯ:
1. Тарасенка Гліба, учня 8 класу Бучанської Української гімназії – 3 м.;
2. Васькова Дмитра, учня 9 класу Бучанського НВК № 4 – 3 м.;
3. Качанова Микиту, учня 10 класу Бучанського НВК № 4 – 3 м.;