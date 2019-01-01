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Валіза, вокзал - Гостомель демонтує колишню дружбу

Гостомельська селищна рада проінформула:

Згідно рішення виконавчого комітету Гостомельської селищної ради "Про демонтаж незаконно (самовільно) встановлених об’єктів у селищі Гостомель", розпочато демонтаж незаконних споруд на території селища Гостомель



За результатами спільного огляду території селища, щодо виявлення незаконно розміщенних малих архітектурних форм та тимчасових споруд, для вжиття заходів по демонтажу виявлених об’єктів, було вирішено, демонтувати малу архітектурну форму розміщену за адресою: Перехрестя вулиць Свято-Покровська та Чкалова (Знак «ІРПІНЬ»).

Наразі працівниками КП УЖКГ "Гостомель" проводяться роботи по демонтажу даного об'єкту.







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Гостомельська селищна рада 
 Гостомель Ірпінь Буча
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